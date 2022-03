Bundesliga Der ehemalige St.Galler Ermedin Demirovic mit kuriosem Bundesligarekord – und einem Torjubel, der zu reden gab Am vergangenen Wochenende stand der Freiburger Stürmer mal wieder in der Startelf – und traf sehenswert für seinen Klub.

Ermedin Demirovic bringt am vergangenen Samstag seine Freiburger in Leipzig in der 38. Minute in Führung. Das Spiel wird 1:1 ausgehen. Bild: Filip Singer/EPA

Daten spielen im Fussball eine immer grössere Rolle, jede Spielszene wird inzwischen erfasst. Das daraus resultierende Wissen kann nützlich sein – oder auch kurios. So ergab eine Statistik, dass Dennis Diekmeier, damals Rechtsverteidiger im Hamburger Sportverein, innerhalb des Jahres 2017 128 Einwürfe direkt zum Gegner spielte – Rekord.

Ermedin Demirovic im Trikot des FC St.Gallen, für den er in der Super League 28-mal auflief. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Einen solchen hält nun auch Ermedin Demirovic, der in der Saison 2019/20 für den FC St.Gallen stürmte und dabei 14 Tore und sieben Assists zum sensationellen zweiten Rang der Ostschweizer beisteuerte. Der Bosnier wurde seit seinem Wechsel zum SC Freiburg 53-mal in der 1963 gegründeten Bundesliga eingesetzt, spielte aber kein einziges Mal durch, wurde also entweder ein- oder ausgewechselt. Das ist neuer Spitzenwert.

Der bisherige Rekordhalter, der Fürther Captain Branimir Hrgota, spielte «nur» in seinen ersten 52 Spielen nie durch, ehe der Schweizer Trainer Lucien Favre den damaligen Gladbacher im 53. Bundesligaspiel einmal durchspielen liess. Das war im Dezember 2014, Hrgota zahlte das Vertrauen zurück und erzielte kurz vor Schluss den Treffer zum 4:1 gegen Werder Bremen.

Nach dem Tor salutiert

Wie Hrgota diesen Treffer bejubelte, ist nicht überliefert. Dafür, wie Demirovic am vergangenen Wochenende seinen Führungstreffer gegen RB Leipzig feierte: mit einem Militärgruss, zusammen mit Sturmpartner Lucas Höler.

Das Salutieren sorgte in der Folge für Schlagzeilen. Grundtenor: Das gehört sich nicht in diesen Zeiten, seit knapp zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Einen Tag nach dem Spiel veröffentlichte der SC Freiburg auf seiner Website dann ein Video, in dem Demirovic über das Spiel gegen Leipzig sprach und auch über den Jubel. Er sagte:

«Es tut uns leid, wir haben nicht nachgedacht. Wir machen den Jubel schon einige Zeit, auch schon lange vor dem Krieg.»

Ermedin Demirovic spricht am Sonntagvormittag über die anstrengende und erfolgreiche englische Woche 👇

https://t.co/wGXdcsLhiH — SC Freiburg (@scfreiburg) March 6, 2022

Das Tor jedenfalls war schön, ein Chip über den aus dem Tor eilenden Leipziger Goalie. Es war Demirovics zweites Saisontor. Der zehnfache bosnische Nationalspieler hat in dieser Spielzeit einen schweren Stand unter Trainer Christian Streich. Nach 25 Runden summiert er lediglich 545 Spielminuten in der Bundesliga. Vergangene Saison stand er in insgesamt 30 Meisterschaftsspielen 1506 Minuten auf dem Platz, wobei ihm fünf Tore und zehn Assists gelangen.

Jene Zahlen machten ihn im Winter für die in den vergangenen Jahren zwar finanzstarke, sportlich aber häufig dilettantische Hertha aus Berlin interessant. Das kolportierte Leihgeschäft kam jedoch nicht zustande. Dem Vernehmen nach soll Streich sein Veto eingelegt haben.