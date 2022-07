Brand in Amriswiler Hochhaus: Eine Bewohnerin schwer verletzt – mehrere Büsis vor den Flammen gerettet Am Samstag brannte es in einem Amriswiler Hochhaus. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden.

Bei der kantonalen Notrufzentrale ging kurz vor 12 Uhr mittags eine Meldung zu einem Brand an der Säntisblickstrasse ein. Die Stützpunktfeuerwehr Amriswil war sofort mit einem Grossaufgebot und rund einem Dutzend Fahrzeugen am Brandplatz und konnte das Feuer im vierten Stock schnell unter Kontrolle bringen.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde die 41-jährige Bewohnerin der Brandwohnung schwer verletzt und musste wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Eine 61-jährige Bewohnerlin der Liegenschaft erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Ebenso konnte die Feuerwehr zwei Katzen aus der Wohnung retten.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei konnten Bewohner der unteren Wohnungen die Liegenschaft vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbständig verlassen. Die Personen in den darüberliegenden Stockwerken begaben sich aufgrund der Rauchentwicklung in die oberen Etagen in Sicherheit.

Der zuständige Stadtrat Felix Würth eilte ebenfalls an den Ort des Geschehens und gleiste zusammen mit dem Sozialamt Ersatzunterkünfte auf für jene, deren Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind. Auch die Regio Energie Amriswil war da, um im Hochhaus etwa die Elektrizität abzustellen.

Die Schadenhöhe kann gemäss Kantonspolizei noch nicht beziffert werden. Auch die Brandursache wird noch ermittelt. (man/kapo/lw)