Auswärtsspiel Ohne Guillemenot, dafür aber wieder mit Quintillà – der FCSG vor der langen Reise nach Genf Am Samstag um 20.30 Uhr gastiert der FC St.Gallen bei Servette. Siegen die Ostschweizer in Genf und gibt Lugano am selben Tag gegen die Grasshoppers Punkte ab, rückt der Cupfinalist auf Rang vier vor. Fehlen wird im Stade de Genève der gesperrte Jérémy Guillemenot.

Ist in Genf wieder mit dabei: Jordi Quintillà (Mitte). Im Bild gegen Basels Tomas Tavares (links) und Sebastiano Esposito. Gian Ehrenzeller/Keystone

Trainer Peter Zeidler wirkt entspannt an diesem Freitagmittag. Mit dem Einzug in den Cupfinal und dem diskussionslosen 3:0 am vergangenen Sonntag gegen Lugano hat seine Mannschaft die ärgerliche Niederlage in Luzern längst korrigiert.

«Wir haben unsere Saisonziele soweit erreicht. Auch wenn es noch diesen Traum gibt, den Cupfinal zu gewinnen», so der Deutsche.

Noch stehen fünf Meisterschaftspartien aus, drei Ligaspiele sind es bis zum 15. Mai und dem Cupfinal gegen Lugano. Zeidler sagt:

«Natürlich, ganz Rebstein will von Betim Fazliji Karten für dieses Endspiel.»

Und weiter: «Aber vor dem Final stehen noch einige wichtige Partien auf dem Programm. Im Trainingsprozess ist das Endspiel bis jetzt kein Thema», so Zeidler.

Nach der Begegnung mit Servette empfängt St.Gallen am Samstag in einem wohl ausverkauften Stadion den FC Zürich. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter könnte sich im Kybunpark den Meistertitel sichern, falls sie die Entscheidung am Sonntag in Basel noch nicht herbeiführt.

Kunstrasen-Hauptprobe am 10. Mai im Wankdorf

Am Dienstag, 10. Mai, findet für St.Gallen im Wankdorf gegen die Young Boys schliesslich die Hauptprobe auf dem Kunstrasen statt, fünf Tage später wird im selben Stadion der Cupfinal ausgetragen.

Wird Zeidler, der im K.o.-Wettbewerb auf Torhüter Lukas Watkowiak setzt, den 26-jährigen Deutschen nun auch in der Meisterschaft forcieren, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen? Es sei nicht vorgesehen, etwas an seinem Plan zu ändern, so Zeidler:

«Watkowiak hat bis jetzt noch nie ein Training verpasst. Zudem bestritt er auch mit der U21 einige Spiele zur Zufriedenheit aller.»

Zuletzt gab es in der Öffentlichkeit aufgrund der bestechenden Form von Lawrence Ati Zigi die Diskussion, ob man in einem Cupfinal auf einen solch starken Torhüter verzichten könnte.

Zeidler hat die Nummer zwei Watkowiak auf diese Saison als Cuptorhüter nominiert. Deshalb sagt an der Medienkonferenz nur:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen Pascal Muller/Freshfocus

«Ein Mann, ein Wort.»

Im vergangenen September blieb St.Gallen in Genf nach einer frühen roten Karte für Guillemenot beim 1:5 chancenlos. Danach aber setzten sich die Ostschweizer im Kybunpark gegen Servette zweimal durch: Im Oktober gab es einen 2:1- und im Februar einen 5:1-Erfolg.

Die Mannschaft von Trainer Alain Geiger tat sich zuletzt schwer und rutschte in der Tabelle ab: In den vergangenen sechs Spielen verlor Servette viermal, unter anderem gegen Lausanne mit 1:4. Allerdings bezwangen die Genfer in dieser Zeitspanne auch den FC Zürich mit 1:0.

St.Gallen muss auf Guillemenot verzichten, der nach der achten gelben Karte gesperrt ist. Dafür kehrt Jordi Quintillà in die Mannschaft zurück. Der Spanier musste am Sonntag gegen Lugano eine Spielsperre absitzen.