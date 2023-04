Auswärtsspiel Krise? Favorit ist jetzt natürlich Servette – und Zeidler sagt: «In einer solchen Phase muss man dann schon stark sein» Auswärts gegen die Genfer kämpft der FC St.Gallen gegen seine Negativserie. Peter Zeidler lobt dennoch sein Team. Der Trainer versucht bewusst Zuversicht auszustrahlen.

Peter Zeidler nach dem 1:2 gegen Lugano. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das beste Rezept gegen das sportliche Tief? Natürlich ein Sieg, er hätte etwas Erlösendes. Aber in der 31.Runde der Super League wird dies für die St.Galler in Genf am Samstag ab 20.30 Uhr kein einfaches Unterfangen. Das heimstarke Servette als Dritter mischt in der Tabelle dort vorne mit, wo sich die Ostschweizer selbst gerne befänden. Es hat jüngst auch 4:0 gewonnen, die St.Galler schafften einen Vollerfolg zuletzt am 25.Februar in Sitten.

Weil Körper und vor allem der Kopf die negative Serie von neun sieglosen Pflichtspielen mitnehmen in die Westschweiz, ist das mit der Zuversicht und dem Selbstvertrauen gerade so eine Sache. Obschon Trainer Peter Zeidler beides nach wie vor ausstrahlt, oder sagen wir es so: beides bewusst versucht auszustrahlen.

Zeidler will nichts von einer grossen Krise wissen

Zeidler will an der Pressekonferenz nichts von einer «grossen Krise» wissen, sich vielmehr an der ersten Halbzeit gegen Lugano festhalten: Sie sei am Mittwoch die beste Saisonleistung gewesen, sagt er. Und stehe deutlich in Diskrepanz zu einer grossen Krise, allein schon der Energie wegen, die seine Mannschaft in jenen 45 Minuten auf den Platz gebracht habe.

Nur: Gegen die Tessiner verloren die Ostschweizer gleichwohl 1:2 – sie waren damit schlecht bedient. Die Niederlage war die Folge davon, dass nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Tessiner weiterhin der Dreier angestrebt worden war. Pragmatischer wäre es gewesen, nach dem 1:1 auf Unentschieden zu spielen. Zeidler fragt: «Hätte ich meine Spieler bremsen sollen?»

Es prasseln derzeit einige Dinge nieder

Es prasseln mit den Rückschlägen gerade einige Dinge nieder auf den FC St.Gallen, und Fragen kommen auf, wie das so ist, wenn es nicht läuft. Zeidler sagt: «In einer solchen Phase muss man dann schon stark sein.» Seine Mannschaft geht nun seit langer Zeit erstmals nicht als Favorit in eine Begegnung. So sagt das der Trainer. Vielleicht hilft dies ja, unverkrampft zu bleiben. Und für einmal pragmatisch. Weil man nun vorerst auch nicht mehr an den Europacup zu denken braucht, über den vermutlich intern wie extern zu viel geredet worden war.

Albet Vallci als Sechser war am 4.Februar einer der Gründe für den 3:0-Heimsieg gegen Servette. Claudio Thoma / freshfocus

Helfen könnte ebenfalls diese Erinnerung: Als St.Gallen Anfang Jahr das tatsächlich wohl beste Spiel ausgerechnet gegen Servette zeigte und das Team von Alain Geiger gleich mit 3:0 in die Knie zwang. Damals war die Welt in der Ostschweiz in Ordnung, die Gemüter sonnig. Die Erinnerung verblasst.