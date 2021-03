Auswärtsspiel

FC St. Gallen kämpft in Lausanne um den Anschluss an die Europacup-Plätze

Im letzten Spiel vor der Nationalmannschafts-Pause tritt der FC St.Gallen am Samstag, 18.15 Uhr, in Lausanne an. Für die Ostschweizer geht es darum, den Abstand zu Platz zwei und drei in Grenzen zu halten. Testspiele wird es für die St. Galler in der darauffolgenden zweiwöchigen Pause keine geben.