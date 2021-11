Auswärtsspiel Der FC St.Gallen verspielt beim FC Sion eine frühe Führung – und rutscht in der Tabelle hinter die Walliser zurück Der FC St.Gallen zeigt in Sitten ein engagiertes Spiel, geht in Führung – bringt sich aber mit Unaufmerksamkeiten um den Lohn. Ein Doppelschlag nach der Pause von Sions Wesley vom 1:1 zum 1:3 entscheidet die Partie. Die St.Galler finden sich auf Platz acht wieder.

Die Ernüchterung nach dem 1:3 ist bei den St.Gallern - in der letzten halben Stunde gaben sie das Spiel aus der Hand. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Partie ist unterhaltsam, auf beiden Seiten ist viel Tempo und Energie drin. Abstriche gibt es bei der Genauigkeit: Dass es viele Strafraumszenen gibt, hat vor allem mit Fehlern und Unkonzentriertheiten auf beiden Seiten zu tun. Spielnote: 4,5

0:1, 23. Minute, Élie Youan: Lukas Görtler kommt mit Tempo an zwei Gegenspielern vorbei, der Ball springt zu Youan, der trocken in die hohe linke Ecke abschliesst.

1:1, 39. Minute, Filip Stojilkovic: Starke Einzelleistung des omnipräsenten Stürmers. Der ehemalige Wiler setzt sich im Laufduell gegen Basil Stillhart durch, verschafft sich mit einem Haken freie Schussbahn, und trifft.

2:1, 62. Minute, Wesley: Auf der linken Seite läuft der eingewechselte Cleilton Itaitinga durch und bringt Wesley in Position. Sein Schuss trifft ins Schwarze.

3:1, 64. Minute, Wesley: Wieder trifft der Brasilianer. Die St.Galler Abwehr will aufrücken und wird vom schnellen Wesley überrascht. Alleine vor Zigi trifft er souverän.

Das Spiel beginnt vielversprechend für die St.Galler - weil der linke Aussenverteidiger Boubacar Traorè schon nach wenigen Sekunden Vorwärtsdrang verspürt. Sein Energieanfall wird erst an der Strafraumgrenze mit einem Foul gestoppt. Der anschliessende Freistoss wird gefährlich. Wird das Spiel ein Feuerwerk?

Doch die folgenden Minuten halten nicht, was die ersten Sekunden versprechen. Die Ostschweizer haben mehr von der Partie, spielen aber zuweilen ungenau, wühlen sich jedoch gegen eine tief stehende Sionabwehr immer wieder auf Umwegen in den Strafraum. Nach 22 Minuten bringt dieses Wühlen plötzlich Erfolg. Elie Youan trifft auf Vorarbeit von Captain Lukas Görtler. Es ist mehr als nur ein Führungstreffer - denn liegt der FC St.Gallen in dieser Saison vorne, gibt er das Spiel für gewöhnlich nicht mehr aus der Hand. Doch an diesem Abend sollte es für einmal anders kommen.

Elie Youan jubelt nach seinem Tor zum 0:1. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Der Treffer setzt vorerst Kräfte frei - nun funktioniert das Zeidlerpressing besser. Die Ostschweizer unterbinden Walliser Angriffsversuche meist schon in der gegnerischen Platzhälfte, kommen zu Konterchancen. Auf der anderen Seite setzt vor allem einer Nadelstiche: Filip Stojilkovic, der ehemalige Stürmer des FC Wil. Nach 39 Minuten ist sein dritter oder vierter Versuch von Erfolg gekrönt. Mit 1:1 geht es in die Pause.

Stürmer Filip Stojilkovic lässt Basil Stillhart und Musah Nuhu aussteigen und trifft zum Ausgleich. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nach der Pause ist bei den Wallisern plötzlich viel mehr Energie im Spiel, sie wirken körperlich überlegen. Vielversprechende Angriffe gibt es jedoch auf beiden Seiten. Früh muss Lawrence Ati Zigi einen Schuss von Marquinhos Caipriano abwehren, ein Versuch von Anto Grgic streift nur knapp am Pfosten vorbei. Auf Ostschweizer Seite wird Traorè von Patrick Sutter im Strafraum lanciert, er kommt aber nicht zum Abschluss.

Dann kommt der brasilianische Doppelschlag: Sions Wesley trifft zunächst per Weitschuss, dann alleine vor Zigi. Die Tore haben sich angekündigt, weil die Walliser in den Minuten zuvor immer mehr Druck aufbauten. St.Gallen wirkt in dieser Phase unsortiert. Vor allem beim 1:3 rücken die Verteidiger unkoordiniert auf - Stillhart muss sich überlaufen lassen.

Peter Zeidler versucht zu reagieren, bringt Leonhard Münst vor der Abwehr, zieht Betim Fazliji für Nuhu in die Innenverteidigung zurück. Jérémy Guillemenot ersetzt Stürmer Kwadwo Duah. Die Ostschweizer versuchen sich ins Spiel zurückzukämpfen, kommen gegen die nun tief stehenden Sittener aber nur zu wenigen Möglichkeiten. Nach 86 Minuten wird die Aufgabe für die St.Galler noch schwieriger. Euclides Cabral kommt zweimal zu spät, holt sich zweimal Gelb und damit den Platzverweis. Der Rest bleibt vergebliches Anrennen gegen eine weisse Mauer.

Die Ostschweizer warten nun die Partien vom Sonntag ab. Kommen Luzern und Lausanne näher? Sicher ist: Auch nach diesem Wochenende werden die St.Galler noch vor dem Barrageplatz liegen. Immerhin eine gute Nachricht an diesem kalten Abend im Tourbillon.

Schwierig, den Besten zu küren. Viele Spieler zeigen vor allem vor der Pause gute Ansätze, keiner bleibt aber ohne Fehler. Youan hat mit wirbligem Angriffsspiel und seinem sehenswerten Tor die Auszeichnung wohl am ehesten verdient. Aber auch er vezettelt sich zu oft.

Kandidat für dieses Verdikt ist wohl Euclides Cabral, der sich mit zwei Fouls in der zweiten Halbzeit eine gelb-rote Karte abholt. Nicht nur in dieser Phase scheint er überfordert. Oder Basil Stillhart: Er muss sich sowohl den Ausgleich wie auch das 1:3 ankreiden lassen. Auch sein Innenverteidigerkollege Musah Nuhu wirkt nicht immer stilsicher.

Eine Schreckminute gibt es nach knapp 20 Minuten, als Musah Nuhu ohne gegnerische Einwirkung einknickt und sich das Knie hält. Ein medizinischer Rückfall beim Wiedergenesenen? Nuhu spielt nach kurzer Pflege weiter.

Auf einer Position hatte Peter Zeidler in der Aufstellung überrascht. Patrick Sutter kam von Beginn weg zum Einsatz im Mittelfeld, und nicht etwa Salifou Diarrassouba. Sutter übernahm die linke Seite, Victor Ruiz spielte hinter den Sturmspitzen. Für Sutter war es der zweite Einsatz für den FC St.Gallen von Beginn weg. Im letzten Spiel der vergangenen Saison war er in Genf beim 2:1-Sieg ebenfalls in der Startaufstellung gestanden.

Patrick Sutter: Immer wieder mit viel Tempo, aber noch ohne markanten Einfluss aufs Spiel. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Ein kalter Samstagabend im Wallis. Und ein Spiel, von dem man nicht den grossen Zauber erwartet... Und dennoch pilgern die St.Galler zu Hunderten ans Auswärtsspiel. Sie halten in Sachen Lautstärke fast mit den Wallisern mit. Und lassen vor Spielbeginn etwas Rauch in den ohnehin schon nebligen Himmel steigen:

Hier folgen in Kürze Reaktionen zum Spiel...