Auswärtssieg nach neuntägiger Quarantäne: Der FCSG gewinnt 2:1 gegen den FC Zürich Der FC St.Gallen ist erfolgreich aus der Isolation zurückgekehrt. Stürmer Elie Youan avanciert mit zwei Treffern zum Matchwinner.

Mann des Spiels und Doppeltorschütze: FCSG-Stürmer Elie Youan. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Die drei Punkte und die Leistung des FC St.Gallen rechtfertigen die Anreise ins kalte und nasse Zürich. Spielnote: 5

1:0, 9. Minute, Elie Youan: Lukas Görtler mit einem Chip aus dem Halbfeld über die Zürcher Abwehr. Youan verarbeitet den Ball gekonnt und trifft ins lange Eck. FCZ-Goalie Yanick Brecher ist zwar noch dran, kann das Tor aber nicht mehr verhindern.

1:1, 28. Minute, Aiyegun Tosin: Stillhart lässt sich auf Rechts zu leicht ausspielen, in der Mitte steht Tosin blank. Völlig unbedrängt kann er zum Ausgleich einschieben.

2:1, 37. Minute, Ellie Youan: Der Doppeltorschütze dribbelt gleich zwei Zürcher Verteidiger aus. Sein Schuss wird noch unhaltbar in die nahe Ecke abgelenkt.

Von null auf hundert in nicht einmal neun Minuten: Beim FC St.Gallen ist zu Beginn des Spiels nichts von der neuntägigen Quarantäne zu merken. Die Ostschweizer sind ab der ersten Minute bereit. Und siehe da: Der erste Schuss aufs FCZ-Gehäuse sitzt. Elie Youan wird von Lukas Görtler in der 9. Minute mustergültig in Szene gesetzt und zieht aus kurzer Distanz ab.

Und auch in der Folge gestalten die Espen das Spiel mehr als nur ausgeglichen. Der Ausgleich fällt dann eher überraschend. Neo-Innenverteidiger Basil Stillhart lässt sich von Toni Domgjoni auf der rechten Seite zu leicht ausspielen. Und auch in der Mitte zeigt sich der FCSG unsortiert. Tosin steht blank und hat keine Mühe, zum 1:1 einzuschieben.

Wer nun glaubt, der Gegentreffer werfe die Espen aus der Bahn, irrt. Es dauert wiederum neun Minuten, ehe sich Elie Youan seinen ersten Doppelpack in der Super League gutschreiben lassen kann. Die Führung ist keineswegs gestohlen. Die St.Galler sind gut im Spiel und haben mehr und vor allem die eindeutigeren Chancen als die Zürcher. Kurz vor der Pause wäre es gar ein Hattrick für Youan geworden, sein Schuss landet aber nur an der Unterlatte.

Beide Mannschaften sündigen vor dem Tor

Die Quarantäne scheint dem FCSG wirklich gut getan zu haben. Auch nach dem Seitenwechsel ist er die spielbestimmende Mannschaft. Sind die Espen einmal nicht im Ballbesitz, betreiben sie ein konsequentes Pressing, welches meist mit einem Ballgewinn endet.

In der Folge muss Florian Kamberi den dritten Treffer erzielen. Er kann alleine auf das FCZ-Tor ziehen, trödelt aber zu lange und wird noch in letzter Sekunde beim Torschuss gestört. Mehr oder weniger im Gegenzug muss der Ausgleich fallen. Nach einer schönen Ballstafette schiesst Domgjoni aber aus aussichtsreichster Position den Ball in den Zürcher Nachthimmel.

Im Anschluss werden die Stadtzürcher immer stärker und erspielen sich mehrere Topchancen. Doch entweder ist FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi zur Stelle oder sie scheitern an ihrer eigenen Unfähigkeit den Ball über die Linie zu drücken.

Eindeutig Elie Youan. Nicht nur wegen seiner beiden Treffer ist er der Mann des Spiels. Der 21-Jährige ist ein stetiger Unruheherd für die Zürcher und nur die Latte verhindert in der ersten Halbzeit seinen Hattrick.

Vom Schlechtesten darf man in diesem Spiel eigentlich nicht sprechen. Doch FCSG-Trainer Peter Zeidler hat Boubacar Traore keinen Gefallen getan, als er den gelernten Stürmer als linken Verteidiger aufs Matchblatt schrieb.

Der FC St.Gallen trifft in der ersten Halbzeit gleich zweimal das Aluminium. Einer von beiden aber eher ungewollt. Boubacar Traore will im eigenen Strafraum zur Ecke klären und haut den Ball aus 5 Metern an den Pfosten. Glück gehabt.

Alessandro Dudic behält 90 Minuten lang die Ruhe. Es gab mehrere heikle Szenen. Sagen wir es so, er war sicher kein Heim-Schiedsrichter.

Die coronabedingte Quarantäne machte sich bereits auf dem Matchblatt sichtbar: Kein Muheim, kein Duah, kein Ribeiro und Fazliji, Kräuchi und Guillemenot nur auf der Bank; dafür Traore, Youan und Kamberi in der Startformation.

Feuerwerk kurz vor Spielbeginn im Letzigrund. Bild: Tim Naef

Trotz gähnender Leere auf den Tribünen machten sich einige Fans bemerkbar. Kurz vor Anpfiff zündeten sie rund ums Stadion Feuerwerkskörper. Es sollte nicht das einzige Feuerwerk bleiben.

FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem Spiel:

«Wir haben gut begonnen, hatten aber auch sicher Glück zum Schluss. Vielleicht heute das Glück des Tüchtigen.»

«Wir können und müssen künftig besser spielen. Es freut mich aber besonders für Elie Youan, dass er heute zwei Treffer machen konnte.»