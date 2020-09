Was für eine bittere Niederlage: Der FC St.Gallen verliert nach einem umstrittenen Penalty 0:1 gegen AEK Athen Der europäische Traum ist für den FC St.Gallen ausgeträumt: Nach einem in der ersten Halbzeit überzeugenden Auftritt unterliegen die Ostschweizer AEK Athen 0:1. Die Espen vergessen zunächst das Toreschiessen und lassen den Gegner dann immer mehr aufkommen.

Die entscheidende Szene: Nelson Oliveira bezwingt Lawrence Ati Zigi zum 1:0 für AEK Athen. Bild: Keystone

Das lang ersehnte europäische Abenteuer des FC St.Gallen ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt beendet. Das Team von Cheftrainer Peter Zeidler verliert das Qualifikationsspiel der dritten Runde gegen AEK Athen mit 0:1 (0:0).

In der ersten Halbzeit zeigten die St.Galler eine Leistung, die stark an zahlreiche Auftritte in der vergangenen, so erfolgreichen Spielzeit erinnerte. Die Ostschweizer drückten den favorisierten Gast aus Griechenland über weite Strecken in die eigene Platzhälfte. Mit klugen Kombinationen und schönen Spielverlagerungen kamen sie immer wieder gefährlich vor das Tor der Griechen. Die grösste Chance zum 1:0 vergab der wirblige Kwadwo Duah, als er alleine vor dem griechischen Torhüter Panagiotis Tsintotas auftauchte, aber viel zu wenig platziert abschloss. Die Gäste ihrerseits konnten sich in den ersten 45 Minuten nur während kurzer Phasen aus der Umklammerung der St.Galler lösen, waren in diesen wenigen Momenten aber durchaus auch gefährlich.

7 Bilder 7 Bilder St.Gallens Betim Fazliji in Aktion. Gian Ehrenzeller / EPA

Eine Leistung, die Hoffnungen nährt

Nach Wiederanpfiff fanden die St.Galler den Faden dann nicht mehr so richtig. Die Athener kamen mehr und mehr auf – und nach 70 Minuten zu einem höchst umstrittenen Elfmeter, der nach einer Intervention von St.Gallen-Goalie Zigi verhängt wurde. Derselbe Zigi parierte den Penalty von Nelson Oliveira zunächst. Seine Teamkollegen konnten Oliveira aber nicht am zweiten Versuch hindern, der das 1:0 für die Gäste bedeutete.

Die St.Galler versuchten den Druck in der Schlussviertelstunde zwar nochmals zu erhöhen. So richtig gefährlich wurde es vor dem griechischen Tor allerdings nur noch selten. Die Ostschweizer mussten somit als Verlierer vom Platz. Der Auftritt der Espen in den ersten 45 Minuten deutet aber darauf hin, dass dieses Team seinen Fans auch in der neuen Saison wieder viel Freude machen könnte, fehlten doch nur Tore, um die Leistung im ersten Umgang zu krönen.