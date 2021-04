Auftritt im Wankdorf Es ist nicht immer Cup: Der FC St.Gallen verliert mit 0:2 gegen YB – Vorsprung auf Barrageplatz schmilzt weiter dahin Kunst- statt Naturrasen, Meisterschaft statt Cup, Enttäuschung statt Jubel: Der FC St.Gallen unterliegt den Berner Young Boys im zweiten Duell innert 70 Stunden mit 0:2. Die Entscheidung zu Ungunsten der Ostschweizer fällt in der zweiten Halbzeit.

Wenn St.Gallen und YB aufeinandertreffen, sind Dramatik, Spektakel und meistens auch viele Tore angesagt. Die neueste Auflage der Affiche kann mit den letzten Partien aber nicht mithalten. Die beiden Defensivreihen haben vieles im Griff, und in der Offensive agieren sowohl das Heimteam als auch die Gäste meistens zu fehlerhaft. Die Folge: Bloss eine Handvoll richtig gute Chancen und zwei Tore – sie fallen aus St.Galler Sicht auf der falschen Seite. Spielnote: 4,5

1:0, 62. Minute, Torschütze: Christopher Martins. Der YB-Spieler schraubt sich nach einem Corner in die Höhe und bezwingt St.Gallen-Goalie Zigi per Kopf.

2:0, 83. Minute, Torschütze: Jean-Pierre Nsame. Minuten zuvor eingewechselt, trifft der YB-Topskorer freistehend aus kurzer Distanz.

Spektakel-Fussball hat der FC St.Gallen am Donnerstag beim 4:1 im Cup gegen YB teilweise geboten. Fürs Meisterschaftsduell im Wankdorf ersetzt bei den Espen Euclides Cabral Nicolas Lüchinger, und Basil Stillhart kommt für den gesperrten Jordi Quintillà zum Einsatz.

Bild: Keystone

Auf gleich acht Positionen wirbelt YB-Coach Gerardo Seoane seine Cup-Verlierermannschaft durcheinander. Unter anderem Ex-Espe Silvan Hefti, aber auch Topskorer Jean-Pierre Nsame oder Nicolas Moumi Ngamaleu müssen zunächst zuschauen. Die Startviertelstunde verläuft zäh, nichts erinnert an die hoch attraktiven Zusammentreffen der Mannschaften in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Einzig erwähnenswert: der Distanzversuch von Ersatzcaptain Lukas Görtler nach 15 Minuten.

Bild: Keystone

Am emotionalsten mit von der Partie ist vorerst St.Gallen-Trainer Peter Zeidler: Der Mann steht unter Strom und begleitet jede Aktion seines Teams, aber auch Schiedsrichter-Entscheidungen mit Gesten und lautstarken Kommentaren. Bei weitem nicht so hoch ist der Unterhaltungswert der Partie: Beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne, in der Offensive bleibt aber zu vieles Stückwerk. Bis sowohl YB als auch der FCSG nach rund 40 Minuten zu ihren bis dato grössten Chancen kommen: Auf Berner Seite zielt Felix Mambimbi aus aussichtsreicher Position zu hoch,scheitert Junior Adamu an YB-Goalie von Ballmoos. Tief durchatmen für die Espen heisst es nach 42 Minuten: Jordan Siebatcheu bezwingt Zigi per Kopf, das Tor wird aber wegen Abseits annulliert.

Erste Pausen-Rückmeldungen an sein Team: Peter Zeidler. Bild: Keystone

Nach der Pause sind keine fünf Minuten gespielt, als der FC St.Gallen seinen Mittelfeldmotor Victor Ruiz verliert. Der Spanier muss angeschlagen vom Feld und wird durch Jérémy Guillemenot ersetzt. Der nächste Nackenschlag für die Gäste dann nach 62 Minuten in Form des 0:1-Rückstandes: Nach einem Corner kommt Christopher Martins zum Kopfball, St.Gallen-Goalie Zigi bleibt chancenlos.

Bild: Keystone

Der FC St.Gallen reagiert und kommt nach 66 Minuten zu einer hervorragenden Ausgleichschance. Jérémy Guillemenot wird in bester Abschlussposition aber noch gestört. Duplizität der Ereignisse zwei Minuten später: Adamu taucht vor dem YB-Tor auf, auch sein Schuss wird aber noch in Corner abgelenkt.

Die beiden Chancen zeigen, dass die Partie für die Ostschweizer noch längst nicht verloren ist. Den Espen gelingt es in der Folge allerdings nicht, nachzulegen – im Gegenteil: Rund zehn Minuten vor Abpfiff macht der eingewechselte YB-Goalgetter Jean-Pierre Nsame mit dem 2:0 alles klar:

Bild: Keystone

Die Revanche für die Cup-Schmach vom Donnerstag ist den Bernern somit geglückt. Derweil schmilzt der Vorsprung der Ostschweizer auf den Barrageplatz auf einen Punkt dahin, da Vaduz gegen Sion diskussionslos mit 3:0 gewinnt. Für die Espen geht es am Mittwoch nun vorerst mit dem Cupfight gegen die Grasshoppers weiter, Am Samstag in einer Woche kommt es beim Heimspiel gegen das ebenfalls barragegefährdete Luzern dann zu einer kapitalen Meisterschaftspartie.

Betim Fazliji. Der Rebsteiner macht in der Defensive eine gute Partie. Er spielt unaufgeregt und abgeklärt.

Basil Stillhart. Für Jordi Quintillà in die Mannschaft gerückt, kann er den Spanier nicht vergessen machen. Kämpferisch ist ihm nichts vorzuwerfen, ihm gelingt allerdings nicht viel, nach 80 Minuten muss er Boris Babic weichen. Auch Thody Elie Youan vermag nicht zu überzeugen.

Beim Hit YB - FCSG fehlt zwar wie angekündigt der gesperrte Espen-Captain Jordi Quintillà. Trotzdem steht ein Mann mit diesem doch eher seltenen Vornamen auf dem Platz: Die Nummer 17 bei YB, Jordy Siebatcheu:

Jordy Siebatcheu? Man wird stutzig, googelt – und sieht sich bestätigt: Siebatcheus Vorname ist Jordan. Ein Fehler auf dem Matchblatt also? Nein, auch der Speaker spricht von Jordy Siebatcheu. Offenbar ein Kosename für die Nummer 17 der Berner – ein Kosename, der vielleicht auch zur Anwendung kommt, um ihn Namensvetter Jordan Lefort zu unterscheiden.

Sei es, wie es wolle, liebe YB-Fans: Es gibt nur einen Jordi (zumindest bis zu seinem Weggang aus St.Gallen Ende Saison). Und: Er schreibt sich mit i!

Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 10. August 2019)

Hier folgen in Kürze Reaktionen zum Spiel...