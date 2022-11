Generalversammlung FC St.Gallen AG Kapitalerhöhung spült dem FC St.Gallen fünf Millionen Franken in die Kasse – auch die Spieler sind Aktionäre Mit der Kapitalerhöhung fliessen der FC St.Gallen AG über fünf Millionen Franken zu, wie an der GV vom Donnerstag bekannt wurde. Nun sind über 19000 Personen im Besitz von FCSG-Aktien – sie könnten das Stadion füllen. Derweil sind inzwischen über 11000 Saisonabonnemente verkauft.

Verteilt und erhält Applaus: Das Team des FC St.Gallen mit Trainer Peter Zeidler. Bild: Michel Canonica

Der FC St.Gallen wächst und wächst. Er tut dies, was Zuschauerzahlen im Stadion anbelangt, er tut dies atmosphärisch und finanziell, er tut dies aber auch in Sachen grundsätzlichem Rückhalt in der Ostschweiz. An der 19. Generalversammlung der FC St.Gallen AG begrüsste Präsident Matthias Hüppi am Donnerstagabend in der Olma-Halle 2.1 eine Rekordzahl von 895 Aktionärinnen und Aktionären. In einem Jahr dürften es noch viele mehr sein. Denn die Zahlen zur Aktienkapitalerhöhung, die am Ende des Abends bekannt gegeben wurden, sind eindrücklich.

10052 Personen haben in den vergangenen Wochen 25316 Aktien im Wert von je 100 Franken gezeichnet. Die FC St.Gallen Event AG stockte ihren Anteil an der FC St.Gallen AG ebenso um 25000 Aktien auf. Das Resultat: Es fliessen dem Klub insgesamt über fünf Millionen Franken zu.

4000 Personen werden mit Aktien beschenkt

Es sind erstaunliche Zahlen. Am erstaunlichsten vielleicht ist diese hier: Zusammen mit den 8800 Personen, die bereits vor der Erhöhung Aktien des FC St.Gallen hielten, sind es neu über 19000 Aktionärinnen und Aktionäre. «Das Stadion wäre praktisch ausverkauft, wenn alle Aktionäre vorbeikämen», sagte Ivo Forster, CEO der Event AG, der die Zahlen präsentierte. 6000 Aktien seien als Geschenke für 4000 Personen gekauft worden, so lautete eine andere Zahl. Und: Natürlich sei der gesamte Staff des FC St.Gallen Aktieninhaber, samt allen Spielern, erklärte Hüppi. Das neu gewonnene Kapital werde vorwiegend in die Trainingsinfrastruktur im Espenmoos und dem Gründenmoos fliessen, aber auch in den Sport, das Männer- und Frauenteam und in den Nachwuchs.

Der überragende Erfolg der Aktienkapitalerhöhung ist dem Weg zu verdanken, den die neue Führung vor vier Jahren eingeschlagen hat. Die Versammlung dankte es mit langem Applaus für den Verwaltungsrat und das Aktionariat. Hüppi sprach von einer Reise, auf der man gemeinsam unterwegs sei. Und stimmte die Besucher zu Beginn mit Gänsehaut-Bildern einer «Wahnsinns-Saison» von Peter Zeidlers Team ein. Auf und Abs wurden gezeigt, wichtige Tore – und natürlich der Cupfinal. Fazit Hüppi: «Der sportliche Erfolg ist schwierig bis gar nicht planbar.» Apropos: Fabian Schubert und Julian Von Moos waren ebenfalls da – und nehmen viel Applaus mit in die weitere Reha.

Unterdessen sind 11000 Saisonabos verkauft

Christoph Hammer, im Verwaltungsrat fürs Finanzielle verantwortlich, präsentierte Zahlen: Drei zentrale Punkte erwähnte er, die für eine gesunde finanzielle Basis sprächen. Erstens der Gewinn von 1,63 Millionen Franken, zweitens der Bruttoertrag, der um 6,1 Millionen Franken auf 32 Millionen Franken stieg. Und die 53 Prozent Eigenkapital – ein Wert, der über die finanzielle Gesundheit Auskunft gibt und der bei keinem anderen Super-League-Klub so hoch liegt.

Hammer macht den Gewinnzuwachs unter anderem am gut ausgelasteten Stadion fest. Vergangenes Jahr war die Zahl an Saisonabos auf 10700 angewachsen – «unterdessen ist sogar die 11000er-Marke geknackt». 15514 Zuschauer waren 2020/21 durchschnittlich im Stadion, in dieser Saison waren es sogar 17519. Dank dem «extrem attraktiven Fussball» des Teams sei man bei einer Stadionauslastung von aktuell 90 Prozent. «So hoch wie in keinem anderen Stadion der Schweiz.»

Die Wiederwahl des Verwaltungsrats um Hüppi, Peter Germann, Christoph Hammer, Benedikt Würth, Patrick Gründler schliesslich war Formsache. «Schön, werden wir wieder auf die Reise geschickt.»