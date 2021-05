Abstiegskampf St.Gallen holt gegen Zürich trotz 0:2-Rückstand einen Punkt - und verteidigt immerhin Platz acht Der FC St.Gallen zeigt eine schwache erste Halbzeit und geht mit 0:2 in die Pause. In den letzten 20 Minuten können die Ostschweizer die Partie dank einer Leistungssteigerung drehen. Noch ist aber keine Entwarnung angesagt: Der Abstand zum Barrageplatz beträgt nur zwei Punkte.

Der St.Galler Euclides Cabral im Duell mit Ousmane Doumbia. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Torchancen und Offensivaktionen fehlen nicht in dieser Partie, trotz Abstiegsängsten auf beiden Seiten. Vieles beruht aber auf Zufällen, Fehlern und Kampf. Was sich im Mittelfeld abspielt, ist wenig attraktiv. Spielnote: 4,5

1:0, 24. Minute, Aiyegun Tosin: Den ersten Versuch von Marchesano von der Strafraumgrenze kann Ati Zigi noch abwehren. Der Ball fällt Tosin vor die Füsse. Seinen wenig platzierten Schuss von halbrechts lässt Zigi passieren.

2:0, 45. Minute +3, Fabian Rohner: Ein perfekter Zürcher Konter. Euclides Cabral verliert den Ball nach einem St.Galler Corner. Schönbächler gewinnt das Laufduell gegen Lüchinger und bedient Rohner, der alleine vor Zigi ohne Probleme trifft.

2:1, 69. Minute, Lukas Görtler: St.Gallen drückt nach der Pause. Görtler reagiert im Gewühl im Strafraum am schnellsten, sein satter Schuss ist unhaltbar.

2:2, 85. Minute, Junior Adamu: Eine Flanke erreicht seinen Empfänger perfekt: Adamu trifft satt zum 2:2.

Das altbekannte Problem der St.Galler zeigt sich auch in diesem Spiel. Es fehlt in der ersten Halbzeit die Überzeugung in der Offensive. Schon zu Beginn wirken die Zürcher in der Vorwärtsbewegung gefährlicher. Nach einer Minute kann Antonio Marchesano zum ersten Mal abschliessen. Kurz darauf kann Zigi einen Freistoss aus spitzem Winkel von Benjamin Kololli nur in grösster Not klären.

Linksverteidiger Miro Muheim muss das Spielfeld bereits nach einer Viertelstunde verletzt verlassen. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Kurz darauf ein Schlag für die Ostschweizer: Miro Muheim muss das Spielfeld nach einer Viertelstunde verletzt verlassen, der linke Oberschenkel ist betroffen. Ihn ersetzt Boubacar Traorè. In der Verteidigung hatte Zeidler ohnehin umstellen müssen: Für den gesperrten Betim Fazliji verteidigt Basil Stillhart, rechts aussen Nicolas Lüchinger.

Ausgerechnet Muheims linke Abwehrseite ist nach 24 Minuten verwaist, als Tosin einen Abpraller von Zigi in Ruhe annehmen und zum 1:0 verwerten kann.

Aiyegun Tosin trifft zum 1:0, Boubacar Traorè kommt zu spät. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Die Führung ist verdient. Zwar hatten die St.Galler zuvor den Ball gut im Mittelfeld zirkulieren lassen - Gefahr vor dem Zürcher Tor gab es aber nie. Es fehlten präzise Pässe aus dem Mittelfeld. Und es fehlten entscheidende Offensiv-Einzelaktionen. Etwas Licht ins Dunkel gibt es nach dem Gegentreffer. Die St.Galler werden gefährlicher. Babic kommt nach einer halben Stunde zum Kopfball - doch Yanick Brecher wehrt spektakulär ab. Und als Guillemenot alleine vor Brecher auftaucht, fehlt ihm die Kraft und Kaltblütigkeit, den Ball unterzubringen. Leonidas Stergiou schliesslich verpasst den Ausgleich mit einem Versuch aus 15 Metern. Brecher taucht in die rechte untere Ecke und pariert. Auch die Zürcher bleiben gefährlich: Marchesano scheitert per Kopf am stark reagierenden Zigi.

Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit folgt das 0:2. Die St.Galler verlieren im Anschluss an einen Corner den Ball, Marco Schönbächler und Fabian Rohner nutzen den Platz und spielen den Konter perfekt zu Ende.

Fabian Rohner trifft alleine vor Zigi souverän zum 2:0. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Wer die St.Galler bereits abgeschrieben hat, sieht sich in der zweiten Halbzeit eines besseren belehrt. Sie setzen früh Druck auf, nach einer Stunde werden ihre Angriffe zwingender. Lukas Görtler nutzt eine unübersichtliche Situation im Zürcher Strafraum und erzielt trocken den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Junior Adamu schliesslich trifft fünf Minuten nach einer weiteren Druckphase der Ostschweizer zum 2:2. Der St. Galler Jubel ist gross - das grösste Ungemach ist abgewendet.

Auch in der Folge bleiben die St. Galler gefährlicher. Die grösste Chance der Schlussphase haben aber erneut die Zürcher. Ati Zigi rettet den St.Gallern den Punkt quasi mit dem Schlusspfiff.

Da Sion gegen Luzern in der Schlussminute das Spiel in der Schlussminute zum 1:1 ausgleichen kann, sieht die Situation für die St. Galler doch nicht allzu gemütlich aus. Drei Punkte trennen die Ostschweizer vom Abstiegsplatz - und deren zwei vom Barrageplatz. Immerhin: Das Schlimmste ist abgewendet. Doch keine Zeit, durchzuatmen. Am Wochenende folgt das Heimspiel gegen Lausanne.

Basil Stillhart und Leonidas Stergiou sind ein sicheres Innenverteidiger-Duo. Stergiou ist auch in der Vorwärtsbewegung auffällig.

Euclides Cabral scheint der Aufgabe im Mittelfeld vor der Pause nicht gewachsen. Viele Fehlzuspiele, viele Unaufmerksamkeiten. Danach kommt er besser ins Spiel.

Die zwei schwächsten Teams der Liga des Jahres stehen sich an diesem Abend im Letzigrund gegenüber. Die Zürcher haben immerhin einen Vorteil auf ihrer Seite: Sie trafen zuletzt regelmässig, im Gegensatz zu den St.Gallern, denen zuvor in sechs Spielen nur ein Treffer gelungen war. Im Sturm setzt Zeidler auf Boris Babic und Jérémy Guillemenot - und belässt Junior Adamu und Kwadwo Duah zunächst auf der Bank. Die beiden kommen nach einer Stunde. Und Adamu sichert den Ostschweizern den Punkt.

100 Zuschauer sind anwesend, die Tickets wurden unter allen FCZ-Saisonabonnenten ausgelost. Viel Unterstützung von der Tribüne gibt es für die Zürcher aber nicht. Erst als die St.Galler Entourage nach der Pause plötzlich Stimmung macht, wird auch der Zürcher Anhang etwas lauter.

Hier folgen in Kürze Reaktionen zum Spiel...