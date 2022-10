2. Bundesliga Der frühere FCSG-Stürmer Kwadwo Duah erhält in Nürnberg einen neuen Trainer Der 1. FC Nürnberg, seit Sommer der neue Klub des ehemaligen St.Gallers Kwadwo Duah, hat auf die anhaltende Ergebniskrise reagiert und sich von Trainer Robert Klauss getrennt.

Kwadwo Duah im Dress des 1. FC Nürnberg. Frank Peters/Freshfocus

Der 37-Jährige wurde laut einer Mitteilung der Franken «am späten Sonntagabend von seinen Aufgaben entbunden». Am Nachmittag hatte der Club 0:3 beim Karlsruher SC verloren, es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen.

Der Altmeister hinkt als Tabellen-14. nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen weit hinter den eigenen Ansprüchen her.

Duah, in der vergangenen Saison St.Gallens bester Torschütze, hat sich in Nürnberg zwar einen Stammplatz erkämpft. Der 25-jährige Stürmer erzielte in zehn Partien drei Tore, wartet aber seit drei Spielen auf einen weiteren Treffer.

Trotz der Verpflichtungen der Offensivkräfte Duah und Christoph Daferner weisen die Franken mit lediglich neun Toren den zweitschlechtesten Angriff der Liga auf.

Hecking: «Das war nicht akzeptabel»

Klauss verabschiedete sich gestern Morgen nach knapp zweieinhalb Jahren von der Mannschaft. «Wir bedauern diese Entscheidung, aber sie ist unumgänglich gewesen», sagte Sportvorstand Dieter Hecking: «Die Art und Weise, wie die Mannschaft in Karlsruhe, aber auch schon in einigen Spielen zuvor aufgetreten ist, war nicht akzeptabel.» Bis auf weiteres werden die beiden Co-Trainer Ersan Parlatan und Frank Steinmetz das Team betreuen. (sid)