«... dann wird der FC St.Gallen Meister!» – Das sagt Fussballexperte Marcel Reif über die Machtdemonstration gegen Luzern Der FC St.Gallen hat fünf Runden vor Schluss die Tabellenführung in eindrücklicher Weise zurückerobert. Fussballexperte Marcel Reif sagt, was er über die Vertragsverlängerungen bei den Espen denkt, wie die Chancen für eine grünweisse Meisterfeier stehen und wie er die mutmassliche Wettbewerbsverzerrung wegen Corona beurteilt.

Fussballexperte Marcel Reif wohnt seit über 20 Jahren in der Schweiz. Keystone

4:1 gegen Angstgegner Luzern: Wie schätzen Sie diese Leistung des FC St.Gallen ein?

Marcel Reif: Das war eindrucksvoller Spitzenfussball. Es hat Spass gemacht zuzuschauen. Man sieht, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist.

Auf dem Weg in Richtung Meistertitel?

Natürlich, alles andere würde bedeuten, dass man kokettiert. Man darf aber in keiner Sekunde vergessen, dass der FC St.Gallen nicht muss – er darf Meister werden. Er hat zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu verlieren; zumindest was das Meisterrennen betrifft.

Sie sprechen die Gefahr möglicher Abgänge im Sommer an?

Genau. Aber das soll keine Gefahr sein. Das ist das Schicksal der Schweizer Vereine, sie sind Ausbildungsclubs. Die Verantwortlichen sollten stolz sein, wenn es einer ihrer Spieler in eine grosse Liga schafft. Es zeigt, dass sie gute Arbeit leisten. Man sollte daher den Abgang einer Schlüsselfigur eher als Herausforderung ansehen.

Mit den Fünfjahresverträgen für Trainer und Sportchef versucht der FCSG aber genau das zu verhindern.

Es werden in Zukunft einige Spieler den Club verlassen, das ist nicht zu verhindern. Die Vertragsverlängerungen sind sicher romantisch, sie sind aber auch intelligent und durchdacht. Vor allem, wenn man den Zeitpunkt betrachtet.

Wie meinen Sie das?

Sie haben die Verträge verlängert, noch vor einer möglichen Meisterfeier. Die Führung des Clubs zeigt damit, dass man Vertrauen hat, auch wenn es am Schluss nicht ganz reichen sollte. Gleichzeitig ist es auch ein Zeichen für zukünftige Spieler sowie für den Nachwuchs.

Wenn es nicht zum Meistertitel reicht, muss man dann über Wettbewerbsverzerrung sprechen – Stichworte: weniger Ruhetage als die Gegner und Basel, das gegen den FCZ-Nachwuchs antreten durfte?

Vielleicht, aber was wollen Sie machen? Der FC Zürich hätte auch nicht antreten können. Das Ganze war schlicht alternativlos.

Der FC St.Gallen tut also gut daran, sich bedeckt zu halten?

Zum jetzigen Zeitpunkt würde Lamentieren nichts bringen. Gegen aussen stünde der FC St.Gallen als Jammerlappen da, gegen innen wäre es ein verheerendes Zeichen an die Mannschaft. Wie FCSG-Präsident Matthias Hüppi mit der Situation umgeht, ist vorbildlich. Die Ostschweizer sollten die Antwort lieber auf dem Platz geben, so wie gegen Luzern.

Zum Schluss, wer wird Meister?

Der FC St.Gallen hat es in der eigenen Hand. Man hat am Donnerstag die europäischen Plätze gesichert, alles, was jetzt noch kommt, ist für so eine junge Mannschaft Zugabe. Wie gesagt, sie können nur gewinnen. Und wenn sie das nicht vergessen, ist für mich der FC St.Gallen Favorit auf den Titel!