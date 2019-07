FCSG: Nassim Ben Khalifa vor Wechsel zu den Grasshoppers Das Tuch war schon länger zerschnitten, nun gibt es zwischen dem FC St.Gallen und Nassim Ben Khalifa offenbar eine einvernehmliche Lösung: Der Stürmer soll den Vertrag mit St.Gallen aufgelöst haben und kurz vor dem Übertritt zu den Grasshoppers stehen. Christian Brägger

Nassim Ben Khalfia im Training mit dem FC St.Gallen. (Bild: Claudio Thoma/Freshfocus)

Vor zwei Jahren war Nassim Ben Khalifa von Lausanne mit einem Dreijahresvertrag zum FC St.Gallen gestossen. Es war der Beginn einer schwierigen Beziehung, gleichwohl steuerte der Stürmer in der ersten Saison unter Coach Giorgio Contini fünf Treffer bei.

Besonders im zweiten Vertragsjahr unter dem Trainer Peter Zeidler lief es dem U17-Weltmeister dann nicht mehr. Letztmals kam er 1.Dezember 2018 zum Einsatz, seither stand Ben Khalifa nie mehr im Aufgebot der St.Galler; der Westschweizer mit tunesischen Wurzeln wollte den Verein auf eigenen Wunsch verlassen.

Es folgte nach der Nichtberücksichtigung fürs Trainingslager im März ein Rechtsstreit zwischen Club und Spieler, der nicht mehr am Abschlusstraining Zeidlers teilnehmen durfte und dem das Kreisgericht St. Gallen in einem erstinstanzlichen Urteil Recht gab. Gleichwohl, eine Rolle spielte Ben Khalfia in den Überlegungen des Coaches nicht mehr.

Ein zweite Rückkehr zu GC

Fortan durfte Ben Khalifa zwar weiter mit der ersten Mannschaft trainieren und wurde in den Trainings wahlweise auch als Verteidiger eingesetzt. Doch es war klar, dass es so nicht weitergehen kann für einen Spieler, dem ein schwieriger Ruf vorauseilt, der aber eben auch ein guter Fussballer sein kann.

In den nächsten Stunden könnte Ben Khalifa nun also dorthin wechseln, wo er schon einmal zurückgekehrt war, diesmal wäre es aber eine Liga tiefer. Die Grasshoppers sind sich offenbar mit dem 27-Jährigen handelseinig, noch fehlt die Unterschrift. Mit dem FC St.Gallen jedenfalls hat Ben Khalifa den Vertrag bereits aufgelöst.