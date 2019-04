Video

Pascal Schürpf und Christian Schneuwly im LZ-Fussballtalk vor dem Cup-Halbfinal gegen Thun: «Details werden über den Einzug in den Final entscheiden»



Der FC Luzern trifft am Dienstag (20.15 Uhr) im Cup-Halbfinal auf den FC Thun. Unsere Reporter analysieren zusammen mit den beiden Spielern den Weg in den Cup-Halbfinal, weshalb der FCL so viele Heimspiele verloren hat und was es braucht, um in den Final einziehen zu können.