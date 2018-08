Georgischer Nationalverteidiger Kakabadze vor Unterschrift beim FCL Der FC Luzern dürfte wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode auf der Suche nach einem Aussenverteidiger fündig geworden sein: Otar Kakabadze (23) steht vor der Verpflichtung. Daniel Wyrsch

Spielt wohl bald mit einem Landsmann: Luzerns Valeriane Gvilia aus Georgien. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. August 2018))

Der 17-fache georgische Nationalspieler kommt von Gimnàstic Tarragona aus Spaniens La Liga 2. 44 Meisterschaftsspiele (1 Tor/6 Assists) hat Kakabadze dort in den letzten zwei Jahren bestritten. Am Ende der Saison 2016/17 war er zwischenzeitlich an Esbjerg aus der dänischen Superliga ausgeliehen, für die Nordländer machte er 12 Spiele (1 Assist).

Neben Gvilia der zweite Luzern-Georgier

Ausgebildet und zum Profi wurde Kakabadze bei Dinamo Tiflis, dem erfolgreichsten Verein Georgiens. Beim FCL trifft der neue Rechtsverteidiger auf Landsmann Valeriane Gvilia (24). Mit dem offensiven Mittelfeldmann spielt er gemeinsam in der Nationalmannschaft.

Der 1,85 Meter grosse Abwehrspezialist Kakabadze soll nicht besonders günstig sein: Die Rede ist von einer Ablösesumme von 0,5 Millionen Euro – umgerechnet muss Luzern 570 000 Franken an Tarragona überweisen. Kakabadze soll bereits in Luzern sein. Zum FCL-Debüt dürfte er am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen GC noch nicht kommen, dazu fehlen derzeit die nötigen Papiere.

Die Verpflichtung von Otar Kakabadze hat der FC Luzern noch nicht bestätigt.