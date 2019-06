Francesco Margiotta wechselt von Lausanne zum FC Luzern Der 25-jährige Francesco Margiotta wechselt von Lausanne-Sport zum FC Luzern. Der Stürmer wurde bei Juventus Turin ausgebildet. Er hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

(Bild: PD)

(pd/jvf) Francesco Margiotta ist Italiener und wurde bei Juventus Turin ausgebildet. Der 25-Jährige hat in der vergangenen Saison in 19 Einsätzen 3 Tore erzielt und deren 9 vorbereitet. Lausanne beendete die Saison in der Challenge League auf Rang 3.

Margiotta soll bereits morgen Mittwoch im Testspiel gegen Winterthur zum ersten Mal eingesetzt werden. Er wird beim FC Luzern die Nummer 9 von Tomi Juric übernehmen.

FCL-Sportchef Remo Meyer wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Mit Francesco konnten wir einen Spieler verpflichten, welcher eine ausgesprochene Abschlussstärke aufweist, und unserer Offensive entsprechend zusätzliche Optionen geben wird. Mit seiner Erfahrung und seinem Torriecher wird er der Mannschaft weiterhelfen können und wir freuen uns, dass wir ihn zukünftig in unserem Team haben werden.»

Margiotta hat insgesamt drei Jahre bei Lausanne gespielt. Zuvor wurde er von Juventus an verschiedene Vereine in unteren italienischen Ligen ausgeliehen.