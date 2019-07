Filip Ugrinic verlängert Vertrag beim FCL um ein Jahr – und wird an den FC Emmen ausgeliehen Der 21-jährige Filip Ugrinic hat seinen Vertrag mit dem FC Luzern vorzeitig bis Sommer 2021 verlängert. In der nächsten Saison kickt der Mittelfeldspieler aber nicht in der Schweiz – sondern in der höchsten holländischen Spielklasse. Julian Spörri

Filip Ugrinic hat beim FC Luzern vorzeitig verlängert. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler)

Der FC Luzern hat den bis im Sommer 2020 laufenden Vertrag mit Filip Ugrinic (20) vorzeitig um ein weiteres Jahr, bis zum 30. Juni 2021, verlängert. Dies gab der Verein am Mittwochabend in einer Medienmitteilung bekannt. Gleichzeitig wird der Mittelfeldspieler für die kommende Saison an den FC Emmen in die holländische Erendivisie ausgeliehen.

Der für ein Jahr auf Leihbasis angelegte Wechsel in die höchste holländische Spielklasse soll Filip Ugrinic die Möglichkeit bieten, den nächsten Entwicklungsschritt in seiner noch jungen Karriere machen zu können. FCL-Sportchef Remo Meyer äussert sich dazu wie folgt:

«Nach einer gemeinsamen Analyse in der Sommerpause ist man übereingekommen, dass ein Leihgeschäft nach Holland für Filip die bestmögliche Option ist, sich in einem neuen Umfeld weiterentwickeln zu können und zusätzliche Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.»

Ugrinic durchlief beim FC Luzern alle Nachwuchsstufen, und feierte sein Debüt im Dress der ersten Mannschaft am 15. Oktober 2016 beim Spiel gegen den FC Basel. Der technisch versierte Rechtsfuss lief seither bei weiteren 51 Spielen in der Super League für den FC Luzern auf, und erzielte dabei ein Tor sowie vier Assists.