FCL-Verteidiger Arnold verlängert bis 2020 - und geht leihweise nach Winterthur Remo Arnold wird zum FC Winterthur ausgeliehen und verlängert seinen Vertrag gleichzeitig beim FCL vorzeitig bis zum 30. Juni 2020.

FCL-Verteidiger Remo Arnold während einem Training auf der Allmend. (Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Luzern, 13. Juni 2018))

Der FC Luzern hat den im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag mit Remo Arnold vorzeitig um eine weitere Saison verlängert, wie der Verein am Freitag mitteilte. Gleichzeitig werde Arnold in der kommenden Spielzeit an den FC Winterthur in die Challenge League ausgeliehen.

Der 21-jährige Defensivspieler aus Knutwil durchlief beim FCL die gesamte Nachwuchsabteilung und «gilt als ein Musterbeispiel der Nachwuchsstrategie beim FC Luzern», heisst es in der Mitteilung weiter. Seit seinem Debüt am 27. September 2015 mit einem Heimsieg gegen den FC Zürich (1:0) kommt der U21-Nationalspieler bisher auf 17 Einsätze in der 1. Mannschaft. Wegen eines Kreuzbandrisses sowie einer Zerrung des Innen- und Aussenbandes verpasste Arnold die gesamte Vorrunde der Saison 2017/18. Danach kam Arnold in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der Luzerner U21 zum Einsatz.

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung betonten beide Seiten, den bisher eingeschlagenen Weg auch in Zukunft gemeinsam weitergehen zu wollen. Beim FC Winterthur soll Arnold in der kommenden Saison weitere Spielpraxis erhalten, und in seiner persönlichen Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne machen können.

(pd/dvm)