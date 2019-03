FCL verliert in schlechtem Heimspiel gegen Basel 0:1 - die Serie der Ungeschlagenheit unter Häberli ist damit zu Ende Der FC Luzern zeigt eine enttäuschend schwache Leistung gegen den Tabellenzweiten aus Basel: Zu viele Fehlpässe und Ballverluste führen zu einer verdienten 0:1-Heimniederlage gegen spielerisch überlegene Gäste. Daniel Wyrsch

Die Szene nach dem Freistoss in der 36. Minute gab Anlass für Diskussionen mit dem Schiedsrichter. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Luzern, 30. März 2019)

Die Szene des Spiels

In der 80. Minute schiesst der eingewechselte FCB-Niederländer Ricky van Wolfswinkel seinen Freistoss an den Pfosten, Captain Marek Suchy drückt den Abpraller zum 1:0-Sieg der Basler ins Netz.

Das hat zu reden gegeben

Nach einem schnell ausgeführten Freistoss von Luca Zuffi köpfelt Albian Ajeti in der 36. Minute zum vermeintlichen 1:0-Führungstor der Basler ein. Erst auf die heftigen Proteste von Luzern-Goalie David Zibung annulliert Schiedsrichter Nikolaj Hänni das Tor. Grund: Der Ball zum Freistoss sei nicht freigegeben gewesen.

Das Resultat

Die 0:1-Niederlage bedeutet aus Luzerner Sicht die insgesamt achte Heimniederlage der Saison, im sechsten Pflichtspiel ist die Ungeschlagenheit unter Thomas Häberli damit zu Ende gegangen.

Die erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten hat es nicht viel Aufregendes zu sehen gegeben. Den grössten Diskussionsbedarf gibt in der 36. Minute das nicht gegebene Kopfballtor von Ajeti nach einem Freistoss.

Sonst zeichnen sich beide Mannschaften durch viele Fehlzuspiele und unnötige Ballverluste aus. Auffälligster Mann in der ersten Halbzeit ist der Krienser Valentin Stocker in Diensten des FC Basel. Nach einem Doppelpass mit Albian Ajeti hätte er in der 24. Minute schiessen sollen, statt noch einmal zu passen. Stocker zwingt FCL-Goalie David Zibung in der 37. Minute mit einen Schuss aus dem Hinterhalt zu einer Glanzparade.

Für Luzern vergeben Tsiy Ndenge (15.) und Marvin Schulz (42.) gute Abschlussmöglichkeiten.

Die zweite Halbzeit

Neben dem Siegtor haben die Basler noch zwei ausgezeichnete Chancen durch van Wolfswinkel und Noah Okafor. Beide kann Zibung zunichte machen.

Luzern, dass ohne den verletzten Ruben Vargas auskommen musste, hatte in den zweiten 45 Minuten nur eine Chance: Captain Christian Schneuwly schoss aber deutlich übers Tor.