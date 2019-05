FCL-Urgestein Claudio Lustenberger tritt zurück Nach mehr als 400 Spielen ist fertig: Der langjährige FCL-Captain Claudio Lustenberger beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen.

Claudio Lustenberger spielte seit 2006 für den FC Luzern (Bild: Pius Amrein, Luzern, 6. Dezember 2018)

Der 32-Jährige Claudio Lustenberger wird am kommenden Mittwoch zum letzten Mal in der Swisspor-Arena auflaufen. Der Verteidiger gibt seinen Rücktritt auf Ende Saison bekannt – aus gesundheitlichen Gründen. Der ehemalige FCL-Captain wird in der Mitteilung des Vereins so zitiert:

«Ich hatte das grosse Glück, dass ich meinen Kindheitstraum verwirklichen konnte und dadurch viele unvergessliche Emotionen erleben durfte. Dafür bin ich meinem Ausbildungsverein, dem SC Kriens, und vor allem meiner grossen Leidenschaft, dem FC Luzern unendlich dankbar. Leider sandte mir aber mein Körper in den vergangenen Monaten klare Signale aus. Ich bin eine Person, die immer 100% geben will – und das ist unter diesen Umständen leider nicht mehr möglich. Darum kann ich nur sagen: Danke an unsere Fans und alle, die mich während diesen Jahren unterstützt haben. Es war eine grandiose Zeit, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin.»

Die Karriere von Claudio Lustenberger in der Galerie:

Claudio Lustenberger, hier noch beim SC Kriens. (Bild: Fabienne Arnet, 19. März 2005) Lustenberger im Spiel gegen den FC Luzern in der Challenge League. (Bild: Michael Buholzer, 5. April 2005) Im Sommer 2006 wechselt Lustenberger dann zum FCL. (Bild: Fabienne Arnet, 12. Juni 2006)

Claudio Lustenberger und Ivan Dal Santo (links) beim 3:1 Sieg gegen YB. (Bild: Beat Blättler, 22. Oktober 2006)

Lustenberger beim Meisterschaftssieg am 24. Februar 2007 auf der Allmend gegen den amtierenden Schweizermeister und Tabellenführer FC Zürich mit 2:0. (Bild Philipp Schmidli, 24. Februar 2007)

Haben allen Grund zum lachen: (vl.n.r.) Christophe Lambert, Claudio Lustenberger, Fabian Lustenberger beim Meisterschaftsspiel am 24. Februar 2007 auf der Allmend gegen den amtierenden Schweizermeister und Tabellenführer FC Zürich. Der FCL gewinnt mit 2:0 dank Toren von Lustrinelli und Tchouga. (Bild: Philipp Schmidli, 24. Februar 2007)

Kopfballduell zwischen Claudio Lustenberger (rechts) und Daniel Tarone (links) beim Spiel gegen den FC Schaffhausen. (Bild: Philipp Schmidli, 31. März 2007)

Der enttäuschte Claudio Lustenberger nach der Cupfinal-Niederlage gegen den FC Basel. (Bild: Philipp Schmidli. 28. Mai 2007)

Claudio Lustenberger (oben) überläuft Alvaro Dominguez beim 1:1 gegen Sion. (Bild: Philipp Schmidli, 3. September 2007)

Claudio Lustenberger (2.v.r.) bejubelt den 1:0-Sieg gegen den FC Basel nach Spielende.

(Bild: Philipp Schmidli, 29. März 2008) Voller Einsatz: Claudio Lustenberger (rechts) gegen Aaraus Patrick Bengondo. (Bild: Philipp Schmidli, 14. März 2009)

Hitzige Szenen: Claudio Lustenberger (links) greift GCs Davide Callà an den Kopf. (Bild: Philipp Schmidli, 17. Mai 2009)

Luzerns Claudio Lustenberger (links) und Elsad Zverotic (rechts) jubeln nach dem Barrage-Spiel gegen Lugano zum letzten Mal im Stadion Allmend. (Bild: Philipp Schmidli, 13. Juni 2009)

Luzerns Burim Kukeli, Hakan Yakin, Christophe Lambert, Claudio Lustenberger und Alain Wiss (von links) bejubeln das 2:0 im Spiel gegen den AC Bellinzona. (Bild: Philipp Schmidli, 27. September 2007)

Luzerns Claudio Lustenberger (rechts) gegen St. Gallens Kristian Nushi beim Cup-Viertelfinal. (Bild: Philipp Schmidli, 10. Dezember 2009)

Lustenberger geht mit einem gewissen Xherdan Shaqiri (damals bei Basel) in den Zweikampf. (Bild: Philipp Schmidli, 14. März 2010)

Scheut sich nicht vor etwas Dreck: Claudio Lustenberger (links) gegen Basels Jacques Zoua Daogari. (Bild: Philipp Schmidli, 14. März 2010

Lustenberger in der Partie gegen den FC Thun im Gersag Stadion in Emmenbrücke. (Bild: Philipp Schmidli, 29. August 2010)

Luzerns Claudio Lustenberger enttäuscht nach dem Spiel gegen den FC Thun. (Bild: Philipp Schmidli, 20. Mai 2012)

Luzerns Claudio Lustenberger enttäuscht nach dem Spiel gegen den FC Thun. (Bild: Philipp Schmidli, 20. Mai 2012) Luzerns Claudio Lustenberger (rechts) umarmt Jahmir Hyka bei der Begegnung gegen den FC Thun. (Bild: Philipp Schmidli, 30. September 2019)

Höhenflug: Claudio Lustenberger (oben) gegen Servettes Geoffrey Tréand. (Bild: Philipp Schmidli, 4. November 2012)

Claudio Lustenberger (links) im Kopfballduell gegen St. Gallens Sébastien Wüthrich. (Bild: Philipp Schmidli, 24. November 2013)

Luzerns Claudio Lustenberger im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Aarau in der Swissporarena Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, 30. August 2014). Claudio Lustenberger im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und YB in der Swissporarena Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, 3. Dezember 2014) 25 Bilder Die Karriere von Claudio Lustenberger in der Galerie

Claudio Lustenberger wird dem FC Luzern allerdings erhalten bleiben. Am 1. Juli tritt er eine neue Stelle als Talentmanager an. Mit dieser Botschaft und einem Video dankt der Verein seinem treuen Spieler auf Social-Media: