FCL-Captain Pascal Schürpf spendiert seinen Teamkollegen Gesundheits-Apéro

Bekanntlich trifft der FC Luzern in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League auf den KI Klaksvik. Der 1904 als Tennisklub gegründete Verein aus dem hohen Norden ist nach Rekordmeister HB Tórshavn die zweiterfolgreichste Fussballmannschaft der Färöer-Inseln. Klaksvik ist 17-facher Meister und hat 6-mal den Cup gewonnen. Zuletzt holte das Team vor 20 Jahren den Meister­titel, zum letzten Mal die Cuptrophäe gewann der Verein 2016.

Aus organisatorischer Sicht ist für die Europacup-Begegnung mit Klaksvik folgende Mitteilung des FC Luzern wichtig: «Wie ursprünglich geplant, findet das Hinspiel in der Swisspor-Arena am Donnerstag, 25. Juli 2019, um 20.15 Uhr statt. Der Rückmatch wird in Toftir am Donnerstag, 1. August 2019, um 18 Uhr lokale Zeit (19 Uhr hiesige Zeit) gespielt.» Damit steht auch fest, dass der FCL wie geplant am Sonntag, 28. Juli, um 16 Uhr das erste Heimspiel der Super League gegen den FC Zürich austrägt.

Zurück zum KI Klaksvik: Die Färinger waren auf europäischer Ebene erst dreimal erfolgreich. Zweimal in der Vorqualifikation: Im Vorjahr gegen Birkirkara aus Malta (2:1, 1:1) und heuer gegen Tre Fiori aus San Marino (5:1, 4:0). Sowie gerade erst in der 1. Qualifikationsrunde gegen den FK Riteriai aus der litauischen Hauptstadt Vilnius mit seinen 600000 Einwohnern (0:0, 1:1). (dw)