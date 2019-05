Der FCL verpasst den dritten Rang: 0:4-Niederlage bei Meister YB Der FC Luzern verliert im letzten Saisonspiel auswärts bei den Young Boys mit 0:4 und verpasst damit den angestrebten dritten Platz. Der FCL beendet die Saison nur als Fünfter. Raphael Gutzwiller

Viel Kampf im Spiel zwischen dem FC Luzern (Blessing Eleke) und den Young Boys (Loris Benito, links). (Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 25. Mai 2019))

Szene des Spiels

Eigentlich weiss man es ja: Guillaume Hoarau ist ein Kopfballungeheuer. Und wenn dies auch FCL-Trainer Thomas Häberli weiss, können seine Spieler das 0:1 nach 27 Minuten von genau diesem YB-Goalgetter nicht verhindern. Ulisses Garcia schlägt einen gefühlvollen Freistoss in den FCL-Strafraum, Hoarau setzt sich gegen seinen Bewacher Tsyi Ndenge locker durch und köpfelt ein zum 1:0 für den Meister.

Das Ergebnis

Der FC Luzern verliert gegen YB mit 0:4. Damit verpassen die Luzerner den angestrebten dritten Platz und damit die direkte Europa-Qualifikation. Weil gleichzeitig Lugano gegen GC 3:3 spielt und Thun mit 1:0 gegen Sion gewinnt, beenden die Luzerner die Saison als Fünfter und spielen in der Europa-League-Qualifikation. Damit spielt der FCL bereits in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League.

Das gibt zu reden

YB feiert den Meistertitel im eigenen Stadion. Vor der Partie werden diverse Meisterhelden verabschiedet, nach dem Spiel startet die grosse Meistersauce.

1. Halbzeit

Thomas Häberli überrascht Gerry Seoane mit einem 4-4-2-System. Zudem ist der FCL sehr aufsässig und tritt mutig auf. Doch wenn YB das Tempo erhöht, hat der FC Luzern Mühe. YB zeigt grosse Qualität vor allem in den 1-1-Duellen. Luzern hält jedoch bis zum 1:0 von Hoarau gut dagegen, hat zudem noch Glück als Nsame in der 42. Minute nur die Latte trifft.

2. Halbzeit

Kaum hat die Partie begonnen, fordern die Luzerner einen Penalty. Ruben Vargas ist zu Fall gekommen, erhält dafür aber die gelbe Karte wegen Schwalbe. Nur wenige Zeigerumdrehungen später trifft Christian Fassnacht nach toller Vorarbeit von Thorsten Schick zum 2:0. Danach ist die Partie entschieden. In der 72. Minute kommt es dann zu einem Highlight aus Berner Sicht: Nicolas Moumi Ngamaleu trifft sehenswert volley zum 3:0 nach einer Flanke Christian Fassnacht. Und dann kommt noch der grosse Moment für YB-Captain Steve von Bergen in seinem Abschiedsspiel. In seinem letzten Spiel trifft er erstmals überhaupt für YB: Nach einem Freistoss von Thorsten Schick köpfelt von Bergen zum 4:0-Endstand ein.