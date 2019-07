FCL-Routinier Christian Schwegler nach dem Auftaktsieg: «Die VAR-Entscheide sind uns sicher entgegengekommen»

Die FCL-Spieler haben wie ihr Trainer Thomas Häberli am Samstag nach dem 2:0-Vollerfolg in St. Gallen nicht um den heissen Brei herum geredet: Das war spielerisch ein schwacher Start in die neue Saison. Trotzdem stellt Christian Schwegler richtig fest: «Am Ende zählen die drei Punkte.»