FC Luzern landet sensationellen Sieg Ausgerechnet bei Liga-Dominator YB findet der FC Luzern zum Siegen zurück, und wie! In den letzten Minuten dreht der FCL das Spiel, siegt mit 3:2. Die mutige Taktik von René Weiler hat sich ausbezahlt. Raphael Gutzwiller, Bern

Spätes Glück für den FC Luzern: Stefan Knezevic (Zweiter von links) erzielt in der 88. Minute den Siegtreffer zum 3:2. Bild: Claudio de Capitani/Freshfocus (Bern, 6. Oktober 2018)

---------------------------------------------------------------------

Der Torschütze konnte es selber kaum fassen. Stefan Knezevic hatte soeben das Siegestor erzielt, machte sich auf den Weg vor den Auswärtsblock, um sich von den Fans feiern lassen. Nach wenigen Metern rutschte er aber auf dem Kunstrasen aus und wurde jubelnd unter seinen Mitspielern begraben. «Eine lustige Situation», sollte jener Knezevic wenige Minuten später erzählen. «Das Gefühl nach diesem Sieg ist unglaublich. Dieses Tor vergesse ich nicht so schnell.»

Knezevic krönte mit seinem Tor zum 3:2 drei Minuten vor Schluss eine starke Leistung des FC Luzern in einem verrückten Spiel gegen Schweizer Meister Young Boys. Dabei hätten in jener 87. Minute zwei andere Spieler ebenso die Chance gehabt zum Siegestorschützen zu avancieren. Erst über Umwege war der Ball überhaupt bei Knezevic gelandet. Ein strammer, abgelenkter Schuss von Filip Ugrinic traf die Querlatte, von dort fiel er Blessing Eleke vor die Füsse, dessen Schuss konnte YB-Goalie David von Ballmoos jedoch parieren, und dann war der Ball plötzlich bei Stefan Knezevic. «Ich habe gar nicht erwartet, dass der Ball noch zu mir kommt», sagte er. Und doch verwertete der Innenverteidiger aus dem Seetal, der zum Saisonstart lange mit einer Verletzung ausgefallen war, die Chance im Stile eines Torjägers zum 3:2.

Schulz erzielt ein Traumtor

Knezevics Treffer setzte den Schlusspunkt hinter ein begeisterndes Fussballspiel. Am Ende landete der FCL einen «geilen Sieg», wie es FCL-Routinier Christian Schwegler beschrieb. «Hier gegen YB zu gewinnen ist einfach toll. Ich denke, dass wir uns für eine tolle, kämpferische Leistung belohnt haben.» Tatsächlich hatte der FC Luzern im Stade de Suisse gegen jenes Team, das bisher neun von neun Meisterschaftsspielen gewinnen konnte, überzeugt. Das lag auch am Mut des Trainers. René Weiler überraschte mit einer speziellen Aufstellung einige – darunter offenbar auch sein Vorgänger und heutige YB-Trainer Gerardo Seoane. David Zibung stand völlig überraschend im Tor des FC Luzern. Zudem nominierte Weiler gleich sechs gelernte Verteidiger. Christian Schwegler spielte erstmals als Linksverteidiger, Simon Grether agierte auf dem Flügel und der sonstige Innenverteidiger Marvin Schulz zog im Mittelfeld die Fäden.

Und Schulz, der Deutsche, der einst die Nachwuchsabteilung der Borussia Mönchengladbach durchlaufen hat, zeigte eine überragende Leistung. Er war zweikampfstark, gut in der Spielauslösung und vor allem mutig. Grossen Mut bewies er insbesondere in der 82. Minute. Soeben hatte der FCL durch YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame das 1:2 erhalten. Mit jener Niederlage, die eigentlich alle erwartet haben, wollte sich der ehemalige Bundesligaspieler jedoch nicht abfinden. Er erhielt den Ball, startete einen Lauf über zwanzig Meter. Und als er nicht angegangen wurde, haute er den Ball unhaltbar in den Winkel. Ein Traumtor. «Ich war selber überrascht, wie perfekt ich den Ball getroffen habe.»

Dank des Treffers von Stefan Knezevic nur fünf Minuten später holte der FCL am Ende nicht nur einen, sondern sogar deren drei Punkte. Mit dem Sieg beendete der FCL die Negativserie, zuletzt hatte er dreimal in Folge verloren. Endlich waren die Luzerner effizient gewesen, hatten die Tore dann erzielt, wenn es der Spielverlauf erforderte. Das war zuletzt vor allem in Basel (1:2) und in Zürich (0:1) anders gewesen. «Wir haben uns hier viel vorgenommen. Und es ist toll, dass der Plan aufgegangen ist», bilanzierte Schulz.

Der Schweizer Meister BSC Young Boys ging in der Liga erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. FCL-Trainer René Weiler meinte dazu: «YB kann auch mal eine Niederlage verkraften.»