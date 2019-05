FCL dürfte Forfait gewinnen - gemäss Reglement ist ein 4:0 möglich Für Thomas Häberli ist der sportliche Erfolg gegen die Grasshoppers eminent wichtig. Dementsprechend freute sich der FCL-Coach nach dem wegen GC-Chaoten abgebrochenen Spiel, in dem sein Team 4:0 geführt hatte. Die grösste Barrage-Gefahr ist abgewendet, der Blick wieder eher in Richtung Europa gerichtet. Daniel Wyrsch

FCL-Trainer Thomas Häberli (rechts) und Ersatzspieler Claudio Lustenberger jubeln nach dem Tor zum 3:0 gegen GC. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 12. Mai 2019))

Luzern-Trainer Thomas Häberli kommentierte den sportlichen Teil der in der 68. Minute abgebrochenen Partie so: «Wir mussten diesen Match unbedingt gewinnen, nun bin ich glücklich, dass wir gesiegt haben.» 4:0 lautete das Resultat, als die Partie abgebrochen wurde. Wie das Ergebnis gewertet wird, entscheidet die Disziplinarkommission der Swiss Football League. Zumindest wie beim von GC-Ultras provozierten Abbruch der Partie vom 16. März in Sion gibt es einen Forfaitentscheid. Sion führte damals 2:0, das Spiel wurde 3:0 Forfait gewertet. Gemäss Reglement ist jedoch auch ein 4:0-Sieg Luzerns möglich.



Häberli und seine Spieler erfüllen ihre Aufgabe

Häberli und seine Spieler haben ihren Job zu 100 Prozent erfüllt, Absteiger Grasshoppers keine Chance gelassen. Zudem musste GC ab der 45. Minute mit einem Spieler weniger auskommen, nachdem Marko Basic aufgrund eines Notbremsefouls vom Platz gestellt wurde. Blessing Eleke (2), Ruben Vargas und Idriz Voca trafen für Luzern. Die Gefahr, noch in die Barrage zu geraten, dürfte mit 43 Punkten gebannt sein.