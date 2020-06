FC Wil: Verteidiger Schäppi bleibt - von den Grasshoppers kommt ein Goalie Nach dem erfolgreichen Comeback am Freitag beim Re-Start in der Challenge League hat Silvan Schäppi den Vertrag mit dem FC Wil verlängert. Aus Zürich stösst ein junger Torhüter dazu.

Silvano Schäppi, 26-jähriger Linksverteidiger Bild: PD

Der 26-jährige Silvano Schäppi bleibt ein weiteres Jahr bei seinem Stammklub. Der FC Wil und der Linksverteidiger einigten sich auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit Option auf eine Verlängerung.

Schäppi begann seine Fussballkarriere bei Wil. Danach spielte er im Nachwuchs des FC Zürich. Für den FC Lugano bestritt er fünf Partien in der Super League. Nach einer Fussoperation war fiel er lange Zeit verletzt aus. Gegen den FC Lausanne-Sport gab er am vergangenen Freitag in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Die Wiler holten gegen den Leader daheim ein 1:1.

Neuer Torhüter

Der 20-jährige Kader Abubakar, geboren in der Elfenbeinküste Bild: PD

Mit dem erst 20-jährigen Kader Abubakar kommt ein junger, talentierter Torhüter zum FC Wil. Er erhält einen Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zuletzt spielte Abubakar in der U21 des Grasshopper-Clubs. Aufgewachsen ist er in der Elfenbeinküste. Er lebt seit 2012 in der Schweiz. Kader trainiert bereits bei Wil, spielberechtigt sein wird er aber erst in der neuen Saison. (pd)