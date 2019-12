FC Wil verliert auch gegen Kriens: Ist den Ostschweizern vor Weihnachten die Puste ausgegangen? Dem FC Wil bleibt nur noch eine Chance, um vor Weihnachten doch nochmals ein Spiel zu gewinnen. Die Niederlage beim SC Kriens war das fünfte Spiel in Folge ohne Vollerfolg. Vier Niederlagen und ein Unentschieden, so lautet die ernüchternde Bilanz der letzten Wochen.

Die fünfte Niederlage in Folge für den FC Wil. Im Bild: Filip Stojilkovic.

(Bild: Marc Schumacher, freshfocus)

Irgendwie können einem die jungen Akteure des FC Wil leid tun. Nach einem hervorragenden Saisonstart, bis in den Herbst hinein, scheint den Ostschweizer gegen Weihnachten hin die Puste auszugehen. Lange Zeit war der FC Wil (fast) auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister GC und dem Tabellenführer Lausanne-Sport. Zuletzt setzte es aber in fünf Spielen vier Niederlagen ab.

Fehlender Wille konnte man dem Team selten vorwerfen. Was aber ungenügend war, war die eigene Zuverlässigkeit auf dem Platz. Die Fehlerquote war nicht zwingend höher als zuvor, ist aber ein solcher Unterlaufen, war dieser meist deutlich gravierender. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass die Gegner den FC Wil mit Gegentoren bestraft.

Jüngstes Beispiel dafür ist der Auftritt beim SC Kriens. Hätte der FC Wil eine fehlerfreie erste Halbzeit gespielt, wäre diese als langweilige und ereignislose Spielhälfte eingeordnet worden. Ein typisches 0:0 eben. Doch stattdessen stand die Abwehr zweimal deutlich zu weit vom Gegner und wurde dafür prompt bestraft. Bei beiden Toren machten die Wiler keine gute Figur. Zweimal konnten die Krienser den Ball an Freund und Feind vorbeispielen, ehe dieser bei den eigenen Angreifern landete.

Das entscheidende Puzzleteil fehlt

So krempelten die Wiler nach der Pause die Ärmel zwar nochmals hoch. Mehr als der Anschlusstreffer wollte aber nicht herausschauen. Die Situation glich jener vor Wochenfrist als man gegen den FC Schaffhausen in Rückstand lag. Die Mannschaft rannte an, versuchte viel, hatte aber keine Zündenden Ideen um den Gegner ernsthaft in Gefahr zu bringen. Auch da rannte man einem Rückstand nach der keineswegs zwingend, aber nicht unverdient war.

Es scheint, als ob es dem FC Wil derzeit nur an wenig fehlt, diese Puzzleteile aber entscheidend sind. Auffallend ist vor allem, dass das Pressing der Ostschweizer derzeit nur bedingt funktioniert. Die Gegner werden kaum in Fehler getrieben. Aber auch im Spiel nach vorne präsentiert sich die Mannschaft derzeit zu statisch. Pässe in die Tiefe sind derzeit eine Seltenheit. Nicht weil diese gar nicht erst gespielt werden, sondern viel mehr, weil es die Aussenspieler derzeit selten schaffen auf den Flügeln in die Tiefe zu starten. Zu viel geht derzeit durch das Zentrum, zu berechenbar sind derzeit die Angriffsbemühungen des FC Wil.

Gegen den FC Winterthur müssen die Wiler wieder ein anderes Gesicht zeigen. Es ist ein Spiel, dass viele Chancen mit sich bringt. Ein Sieg im Derby würde die Fans für vieles entschädigen und die letzten Wochen ein wenig in Vergessenheit geraten lassen. Zwischen Platz drei und sechs liegt für die Wiler vor Weihnachten noch alles drin. Bei aller festlicher Vorfreude, sollten aber keine weiteren Geschenke vorzeitig verteilt werden.