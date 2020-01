FC St.Gallen verliert Test gegen Leverkusen 2:3 Im Freundschaftsspiel gegen Bayer Leverkusen zeigt sich der FC St.Gallen verbessert. Mit dem englischen Testtorhüter Shamal George, der über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kommt, verlieren die Ostschweizer gegen den Bundesliga-Sechsten nach Führung noch 2:3.

Testgoalie Shamal George im Tor der St.Galler. Bild: Manuel Nagel

Nach dem 3:6 im ersten Freundschaftsspiel gegen Ingolstadt war am Freitagnachmittag in La Manga nun das Kaliber für den FC St.Gallen mit Bayer Leverkusen ein weitaus grösseres. Eine erste Garnitur der «Werkself», die dann wohl zum Bundesligastart am kommenden Sonntag gegen Paderborn antreten wird, hatte gegen Utrecht Minuten davor 3:4 verloren. Eine nächste Niederlage an diesem Nachmittag wollte sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz zum Ende ihres Trainingslagers also nicht einhandeln.

Doch es war der FC St.Gallen, der gut startete in seinen eigentlichen Höhepunkt in Spanien. Vor allem Ermedin Demirovic war gegen die B-Elf Leverkusens gut aufgelegt, der Stürmer erzielte die Treffer zum 1:0 und 2:1, zwischenzeitlich glich Leon Bailey für Leverkusen aus. Im Tor der Ostschweizer gab es für Testgoalie Shamal George, der über die gesamte Spielzeit eingesetzt wurde, nichts zu halten. Das Resultat hielt bis zur Pause Bestand, und Trainer Peter Zeidler schickte für die zweiten 45 Minuten seine nächste Formation auf den Platz, wobei er auch diesmal nominelle Stammspieler mit nominellen Ersatzspielern mischte.

Leverkusen, das trotz des Utrecht-Spiels immer noch mit gestandenen Profis wie Demirbay, Dragovic, Wendell oder Palacios auflief, agierte in der zweiten Halbzeit cleverer. Joel Pohjanpalo glich schon bald nach einem Eckball zum 2:2 aus, auf der Gegenseite vergab Lukas Görtler die neuerliche St.Galler Führung. Besser machte es Leverkusen mit einem Konter, als Lucas Alario von einem Fehler profitierte und das 3:2 in der 69. Minute erzielte. St.Gallen hatte danach noch gute Chancen zum Ausgleich, doch die zweite Testspielniederlage war Tatsache.

Ein Urteil über George ist schwierig nach dieser Niederlage

Alles in allem zeigte St.Gallen teilweise gefällige Aktionen, blieb aber auch anfällig nach Fehlern. Über George sich nach dieser Niederlage ein Urteil zu bilden, wäre verfrüht. Er zeigte in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Aktionen, doch noch mangelt es ihm etwas an Ausstrahlung. Die nächsten Tage und Trainings werden zeigen, ob St.Gallen den Goalie verpflichten wird. Handlungsbedarf besteht auf dieser Position in jedem Fall.

St.Gallen – Leverkusen 2:3 (2:1)

La Manga – 100 Zuschauer.

Tore: 12. Demirovic (Quintillà) 1:0. 29. Bailey 1:1. 32. Demirovic (Guillemenot) 2:1. 58. Pohjanpalo 2:2. 69. Alario 2:3.

FC St.Gallen 1. Halbzeit: George; Kräuchi, Stergiou, Fazliji, Muheim; Staubli, Quintillà, Ruiz; Demirovic, Guillemenot, Babic.

FC St.Gallen 2.Halbzeit: George; Hefti, Fabiano, Ajeti, Rüfli; Görtler, Quintillà (72. Campos), Solimando; Ribeiro, Itten, Bakayoko.

Bemerkungen: Stojanovic leicht angeschlagen geschont. Shamal George als Testgoalie über 90 Minuten eingesetzt.