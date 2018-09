FC-St.Gallen-Testspiel: Nachwuchsstürmer trifft beim 1:1 gegen Ingolstadt Der FC St.Gallen erreicht gegen den FC Ingolstadt aus der zweiten Bundesliga ein 1:1. Angelo Campos, ein Stürmer aus dem Nachwuchs, gleicht kurz nach seiner Einwechslung für die Ostschweizer den Pausenrückstand aus. Ralf Streule

Peter Zeidler: "Das war ein guter Test. Schön, dass einer der Jungen treffen konnte." (Bild: Martin Meienberger/freshfocus)

Der FC St.Gallen hat die Meisterschaftspause am Donnerstag für einen Test gegen den FC Ingolstadt genutzt. Die Partie gegen den aktuell zwölften der zweiten Bundesliga fand in Landsberg am Lech westlich von München statt. Die St.Galler begannen druckvoll, mussten die Süddeutschen aber mehr und mehr Spielanteile überlassen. Ingolstadt ging in der 38. Minute durch Charlison Benchop in Führung. In einer lebhaften, intensiv geführten zweiten Halbzeit, in der die Ingolstädter gleich drei gelbe Karten kassierten, hielten die St.Gallen das Geschehen ausgeglichen. In der 80. Minute traf Angelo Campos zum 1:1. Der 18-jährige Mittelstürmer war erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden und reüssierte nach einer schönen Ballstafette.

St.Gallen ohne Barnetta, Lopar, Kutesa, Wiss und Itten

Die St.Galler waren ohne die angeschlagenen Tranquillo Barnetta und Daniel Lopar angereist. Alain Wiss fehlte krank. Aufgrund von Einsätzen in den Nachwuchs-Nationalteams fehlten zudem Silvan Hefti, Cedric Itten, Dereck Kutesa (alle U21) sowie Gianluca Tolino (U18), der dritte Torhüter im Kader des FC St.Gallen. So liess Trainer Peter Zeidler jungen Spielern wie Campos, Alessandro Kräuchi oder Betim Fazliji teilweise viel Einsatzzeit. "Umso schöner, dass einer der Jungen treffen konnte", sagte Zeidler hinterher. Auch bekamen zwei eine Chance, die bisher kaum zu sehen waren: Axel Bakayoko und Slimen Kchouk. Zeidler war zufrieden mit dem Test, der ambitioniert und auf gutem Niveau geführt worden sei.

Der Torschütze Campos war zum zweiten Mal bei den St.Gallern zum Einsatz gekommen, zuvor hatte er beim 8:1-Sieg im "Traumelf"-Spiel gegen Amateure am vergangenen Dienstag Einsatzminuten erhalten. Im Nachwuchs des FC St.Gallen hingegen bestritt das Talent mit Jahrgang 2000 in der laufenden Saison bisher alle Spiele. In der Partie von Ende August gegen United Zürich hatte er beim 7:2 gleich fünf Tore beigesteuert.