FC St.Gallen Kamberi schliesst sich per sofort leihweise dem FC Aberdeen aus Schottland an – Alves' Vertrag aufgelöst Kurz vor der Schliessung des schottischen Transferfensters verlässt Stürmer Florian Kamberi den FC St.Gallen und wechselt zum schottischen Traditionsklub Aberdeen. Derweil lösen die Ostschweizer den Vertrag mit Fabiano Alves per sofort auf. Damit ist ihr Kader fürs Erste bereinigt.

Florian Kamberi im Trainingsanzug des FC St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Florian Kaberi galt als so etwas wie der Kummerbube im FC St.Gallen. Gekommen, um die Abgänge von Ermedin Demirovic und Cedric Itten zu kompensieren, fand er den Tritt im Team von Peter Zeidler nie. Einerseits hatte er Mühe im Pressingsystem des Trainers, andererseits soll es fürs Befinden des Stürmers nicht einfach gewesen sein, wenn er nicht für die Startformation nominiert wurde.

Nun hat sich das alles aber relativ schnell und zumindest bis im Sommer in Luft aufgelöst, weil Kamberi, der FC St.Gallen und der FC Aberdeen für sich eine Lösung gefunden haben. So schliesst sich der 25-Jährige leihweise dem schottischen Traditionsklub an. Das schottische Transferfenster schloss in der Nacht auf den 2. Februar.



🔴 We can tonight confirm the loan signing of striker Florian Kamberi from Swiss Super League side, St Gallen, pending international clearance. #StandFree — Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 1, 2021

Spuren in Schottland bereits hinterlassen

Kamberi begann seine Laufbahn bei den Grasshoppers, in Schottland hat er bereits bei den Rangers und bei Hibernian Spuren hinterlassen. Auch hat er einen schottischen Berater.

Im FC St.Gallen skorte Kamberi in acht Auftritten in der Super League kein einziges Mal. Unlängst sagte diese Zeitung, es würde kaum verwundern, wenn Kamberi noch in diesen Tagen oder dann im Sommer das Weite suchen würden. Nun hat er das Weite zumindest bis zum Saisonende temporär gefunden. An den FC St.Gallen aber ist der Schweizer mit albanischen Wurzeln noch bis Sommer 2023 gebunden.

Freude bei Aberdeen

Aberdeen-Manager Derek McInnes sagt: «Ich freue mich , unsere Angriffsoptionen zu verbessern. Florian hat über einen bestimmten Zeitraum hinweg seine Qualität in unserer Liga unter Beweis gestellt. Als wir wussten, dass es eine Gelegenheit gibt, ihn zu verpflichten, verfolgten wir dies mit Nachdruck. Er scheint begeistert, hier zu sein. Er hat zweifellos Qualität und Erfahrung in dieser Liga und wir hoffen, dass dies ihm helfen wird, sich schneller zurechtzufinden. Ich bin mir sicher, dass er bis zum Ende der Saison einen Einfluss haben kann.»



Kamberi muss noch auf die Arbeitserlaubnis warten und ist für das Spiel gegen Livingston vom Dienstagabend noch nicht verfügbar. Für den FC St.Gallen bedeutet sein Weggang auch, was bereits angetönt wurde: Er begibt sich nochmals auf Stürmersuche.

Alves und der FC St.Gallen beenden das Arbeitsverhältnis

Auch Fabiano Alves verlässt den FC St.Gallen. Der Vertrag mit dem 26-jährigen Brasilianer, der im Sommer 2019 vom bulgarischen Klub Septemvri Sofia zu den Ostschweizern stiess, zuletzt jedoch lange verletzt war, wurde per 1. Februar aufgelöst. «Wir danken Florian und Fabiano für ihren Einsatz für den FCSG und wünschen ihnen alles Gute für ihre neuen sportlichen Herausforderungen», sagt Sportchef Alain Sutter in einer Medienmitteilung.

Im Test gegen Lissabon im Sommer 2019 hatte Alves einen seiner seltenen Auftritte für den FCSG.

Bild: Benjamin Manser

Alves' letzter Einsatz für den FC St.Gallen datiert vom 20. Juni. Damals wurde er nach der Pause eingewechselt gegen den FC Zürich, und nur 20 Minuten später nahm Zeidler den ungenügenden Defensivakteur wieder vom Platz. Seither stand Alves nie mehr im Aufgebot. Insgesamt kommt der Brasilianer auf sechs Teileinsätze in der Super League.