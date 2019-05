FC Sion suspendiert Trainer Murat Yakin: Steht nun Christian Constantin gegen den FCSG an der Seitenlinie? Knall im Wallis: Sion-Präsident Christian Constantin zieht vier Spiele vor Saisonende die Reissleine und suspendiert Trainer Murat Yakin und seinen Assistenten Marco Otero. Als Grund geben die Walliser unprofessionelles Verhalten des Trainerstaffs an. Tim Naef

Da waren sie noch Freunde: Der beurlaubte FC-Sion-Trainer Murat Yakin und Sion-Präsident Christian Constantin. (Bild: freshfocus)

«Während der FC Sion im Endspurt der Meisterschaft alles unternimmt, um den Barrageplatz zu vermeiden, sieht sich die Geschäftsleitung des Walliser Vereins mit einem Mangel an professionellem Engagement seines technischen Staffs konfrontiert», schreibt der Walliser Club in einer Medienmitteilung. Am Vorabend des Spiels gegen den FC Zürich am 28. April hätten es der Trainer und sein Assistent nicht für notwendig gehalten, bei ihrer Mannschaft zu bleiben oder zu sein, um die Vorbereitung auf das wichtige Spiel abzuschliessen.

Präsident Christian Constantin hätte zudem festgestellt, dass solche Abwesenheiten bereits bei anderen Spielvorbereitungen in den letzten Wochen aufgetreten seien. «Dieses Verhalten steht im Widerspruch mit den Anforderungen, die ein Staff in dieser Verantwortung erfüllen muss, um das ordnungsmässige Funktionieren eines Profi-Kaders zu gewährleisten», so der Club.

Einziges Ziel: Barrage vermeiden

Dies, gepaart mit der Niederlagenserie aus den letzten Spielen, habe die Führung veranlasst, Yakin und Otero vorzeitige Ferien bis zum Ende der Saison zu geben. «Da der Verein derzeit ernsthaftere sportliche Prioritäten hat, wird beschlossen, dass nach dem Ende der Meisterschaft wirksame Massnahmen zur Bewältigung dieser Situation ergriffen werden», heisst es im Communiqée weiter.

Darüber hinaus hat der FC Sion angesichts der aktuellen Situation beschlossen, die Beschwerde gegen den Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben in der nächsten Saison zurückzuziehen. Das einzige Ziel des Vereins sei es nun, die schwierigen Barrage-Spiele gegen den Zweiten der Challenge League zu vermeiden.

Constantin im Kybunpark an der Seitenlinie?

Der FC Sion trifft am kommenden Sonntag auf den FC St.Gallen. Im Kybunpark an der Seitenlinie wird Christian Zermatten und dem aktuellen U21-Trainer Sébastien Bichard stehen. Unterstützt wird das Duo laut Medienmitteilung von Präsident Christian Constantin.