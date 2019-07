Fall Gimelstob: Novak Djokovic zieht Konsequenzen

Titelverteidiger Novak Djokovic steht in den Wimbledon-Achtelfinals. Nachdem er sich in den letzten Tagen in politischen Fragen aufgerieben hatte, zieht er nun Konsequenzen. Er werde sich vorläufig nicht mehr zum Fall Justin Gimelstob äussern.