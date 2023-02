«Fabulous Fabian Schär» Der besungene Wiler Fabian Schär: Ein Newcastle-Lied zu Ehren des Ostschweizer Fussballers Wie der Fussballer Fabian Schär zu seinem eigenen Song kam. Und welche Fans den Ostschweizer Export anhimmeln. Eine etwas andere Geschichte.

«Unser liebster Schweizer Import.»: Newcastle-Verteidiger Fabian Schär. Bild: Getty

Wertschätzung der besonderen Art ist vor ein paar Tagen Fabian Schär widerfahren. Seit 2018 spielt der 31-jährige Innenverteidiger für Newcastle United, dies sehr gut – und eigentlich ist der Wiler in der Form seines Lebens. Da darf man über den WM-Achtelfinal der Schweiz gegen Portugal hinwegsehen, gab es dafür ja krankheitsbedingte Erklärungen. Denn auch seinetwegen sind die «Magpies», die «Elstern», in der Premier League derzeit das beste Defensivteam und auf dem vierten Tabellenplatz.

Das hat der Brite Alan Millen nun zum Anlass genommen, zu Ehren von Fabian Schär ein Lied zu texten. Der 70-Jährige wohnt seit Ende der 1980er-Jahre in der Region Zürich, die Liebe zu Newcastle wurde ihm über Generationen hinweg vererbt. Bereits drei Liedersammlungen hat Millen dazu auf CD’s eingespielt gemeinsam mit Tim Readman, einer Internetbekanntschaft mit schwarz-weissem United-Herzen, der in Kanada wohnt, jeweils die Melodien komponiert wie die Texte singt. Das Duo nennt sich The Exiles.

Schär vor allem bei weiblichen Fans sehr beliebt

Die Lieder handeln vom Fansein im Nordosten Englands und Geschichten rund um den Klub, auch die Vereinslegende Alan Shearer kam schon zum Handkuss. Live-Auftritte haben The Exiles nicht, zu sehr ist man räumlich getrennt. Ums Geldverdienen geht es schon gar nicht. Nun ist also Fabian Schär an der Reihe, mit dem Song «Fabulous Fabian Schär», Youtube-Video inklusive.

Es ist ein «Feel Good»-Lied, das Schärs Herkunft und Beliebtheit beschreibt. Millen sagt: «Fabian weiss davon nichts, aber es ist prächtig, wie stark er für meinen Verein spielt. Die Fans mögen ihn sehr, vor allem die weiblichen.» Schär strahle viel Ruhe aus und behalte stets einen kühlen Kopf, sagt Millen. Sein Enkel habe gar das Schweizer Nationalmannschaftsdress mit Schärs Trikotnummer 22.

Dabei sind The Exiles nicht allein: Vor Jahren nahm der schwedische Rapper Mick C einen Song zu Schär auf – der Wiler Export tönt um die Welt.