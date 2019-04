Zuger Frustbewältigung nach strittigen Entscheiden der Schiedsrichter Nach der 1:3-Niederlage im Final gegen Bern hadern die Zuger mit den Entscheiden der Unparteiischen, ein Fan greift sogar Schiedsrichter-Chef Brent Reiber tätlich an. Die Frage ist, ob der EVZ die Frustration in positive Energie umwandeln kann.

Sven Aregger

EVZ-Trainer Dan Tangnes war gar nicht glücklich über das aberkannte Tor von Garrett Roe. Bild: Caudio Thoma/Freshfocus (Zug, 18. April 2019)

Die Atmosphäre in der Bossard-Arena war aufgeheizt - und im zweiten Drittel entluden sich die Emotionen. Fans auf den Sitzplätzen beschimpften den Schiedsrichter-Chef Brent Reiber, der auf der Medientribüne sass. Einige zeigten ihm den Mittelfinger, und ein Mann stürmte auf Reiber los. Es war ein tätlicher Angriff, Reiber wurde von einem Schlag an der Schulter getroffen. Umstehende Mitarbeiter von Swiss Ice Hockey und Sicherheitsleute mussten eingreifen, sonst hätte die Situation eskalieren können. Der Mann musste das Stadion umgehend verlassen.

Reiber erlebt oft Anfeindungen in den Stadien, aber ein körperlicher Angriff geht definitiv zu weit. Dieser Eklat unterstrich, wie gross der Frust bei den Zuger Anhängern war. Und das hatte insbesondere mit der Leistung der Schiedsrichter zu tun. Es gab im vierten Finalspiel einige strittige Entscheide – und sie fielen fast alle zu Ungunsten des EV Zug aus. Da war das kleinlich gepfiffene Haken von Carl Klingberg, das zu einer Strafe gegen den Schweden und zum Berner 1:0 im Powerplay führte. Da war der zweite SCB-Treffer, in dessen Entstehung ein Stockhalten von Berns Matthias Bieber gegen Zugs Miro Zryd ungeahndet blieb. Und da war vor allem das aberkannte Zuger Tor von Garrett Roe zum vermeintlichen Ausgleich. Die Schiedsrichter hatten eine Torhüterbehinderung gesehen. Der Schwede Dennis Everberg war von seinem Gegenspieler Beat Gerber in den Torraum bugsiert worden, dabei kam es wohl zu einer leichten Berührung mit Goalie Leonardo Genoni. Beim Schuss von Roe verliess Everberg wieder den Torraum.

EVZ-Sportchef Kläy: «Das das Tor nicht gezählt hat, ist ein Witz»

Regeltechnisch war der Entscheid nicht falsch, die Unparteiischen haben in solchen Szenen einen gewissen Ermessensspielraum. Die Meinungen gehen denn auch auseinander. Die Zuger jedenfalls fühlten sich benachteiligt. Sportchef Reto Kläy enervierte sich nach dem Spiel: «Dass das Tor nicht gezählt hat, ist ein Witz. Es machte das Spiel kaputt.» Und Trainer Dan Tangnes sagte: «Es war ein furchtbarer Entscheid. Wir haben ein Tor verdient und es nicht erhalten.» Nur wird es dem EVZ nichts bringen, sich zu lange mit Frustbewältigung zu beschäftigen. Er liegt in der Finalserie mit 1:3 zurück und braucht nun drei Siege in Folge, um sich den Traum vom Meistertitel doch noch zu erfüllen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass dies nun eine ganz schwierige Aufgabe wird.

Die Zuger haben am Donnerstag zwar eine gute Reaktion gezeigt und das Spiel dominiert. Sie müssen sich aber den Vorwurf gefallen lassen, dass sie zu fahrlässig mit ihren vielen Chancen umgegangen sind. Dafür wurden sie von einem abgeklärten und effizienten Bern bestraft. Die Frage ist, ob der EVZ am Samstag in Bern zu einer Trotzreaktion fähig ist, so nach dem Motto: Jetzt erst recht. «Es waren zweifelhafte Entscheide der Schiedsrichter. Aber wir dürfen uns nicht über Dinge aufregen, die wir nicht beeinflussen können», sagte Stürmer Reto Suri. «Wir investieren so viel, dass das Glück wieder auf unsere Seite fallen muss.» Auch Trainer Tangnes schöpft Hoffnung aus dem Auftritt seines Teams. «Wenn wir in Bern wieder so spielen, werden wir belohnt. Wir müssen nun versuchen, die Frustration in Motivation umzumünzen.»