Euro Floorball Tour Die weltbesten Unihockeyspieler kommen im September nach St.Gallen Nachdem 2020 die Euro Floorball Tour (EFT) in St. Gallen kurzfristig aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste, wird sie in diesem Jahr in der Ostschweiz über die Bühne gehen. Die vier Topnationen Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz bestreiten vom 2. bis 4. September 2022 die letzten Länderspiele vor der WM in Zürich und Winterthur.

Michael Schiess, der einzige Schweizer Nationalspieler von Waldkirch-St.Gallen, dürfte im September im Genuss eines Heimspiels in St.Gallen kommen. Bild: Fabian Trees/KEYSTONE

(red.) 2020 wäre alles bereit gewesen für die Euro Floorball Tour (EFT) der Männer in St.Gallen. Doch dann musste sie wenige Tage vor dem ersten Spiel abgesagt werden, da sich die Covid-19-Situation weltweit verschlechterte. «Es war für uns extrem bitter, dass wir den Anlass kurz vor der Durchführung absagen mussten», sagt Thomas Grob. Er ist Präsident des lokalen Organisationskomitees, bestehend aus der Interessengemeinschaft Unihockey St.Gallen-Appenzell unter der Leitung des UHC Waldkirch-St.Gallen. «Für uns war aber immer klar, dass wir die geleistete Vorarbeit irgendwann noch umsetzen möchten. Umso mehr freut es uns, dass wir 2022 die besten Teams der Welt in St. Gallen begrüssen und damit ein Feuer der Unihockeybegeisterung entfachen dürfen.»

Die vier Weltranglistenersten wollen dieses Feuer vom 2. bis 4. September im Athletik-Zentrum in St.Gallen entfachen: Weltmeister Schweden, Vizeweltmeister Finnland, Bronzemedaillen-Gewinner Tschechien und die viertplatzierten Gastgeber aus der Schweiz. Die Schweizer Fans erhalten eine Kostprobe, was sie an der WM rund zwei Monate später in Zürich und Winterthur (5. bis 13. November) erwarten dürfen.

Auch U19-Teams messen sich

Nebst den vier A-Nationalteams spielen auch die U19-Auswahlen der vier Nationen je einmal gegeneinander.

Die jährlich stattfindende EFT mit den vier Topnationen fand bisher vier Mal in der Schweiz statt: 2018 in Neuenburg (Frauen), 2017 in Kirchberg (Männer), 2016 in Schaffhausen (Frauen), 2016 in Lausanne (Männer).