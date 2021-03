Marathon-Qualifikation Der Thuraguer Marathonläufer Patrik Wägeli will seine Olympia-Chance packen: «Es wird ein grosser Lupf» Der Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli läuft am Sonntag seinen ersten Marathon seit über einem Jahr. In Belp will er sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Es ist seine einzige Möglichkeit.

Patrik Wägeli will 2:11:30 Stunden unterbieten. Bild: Donato Caspari

Seit drei Monaten denkt Patrik Wägeli jeden Tag im Training an den Marathon, den er diesen Sonntag laufen wird. Er denkt daran, wie es beim Start sein wird, wie er sich bei Kilometer 20 fühlen und wie er am Ende leiden wird. Und in den Nächten, da träumt er davon. «Vor einem Wettkampf gab es das bisher noch nie in dieser Form», sagt der 30-jährige Wägeli. Es ist schliesslich auch ein besonderes Rennen. Seit Herbst 2019 ist der Thurgauer keinen Marathon mehr gelaufen.

Und im Ersten, den er nun bestreiten wird, geht es gleich um alles. Am Sonntag findet auf dem Flughafen Belp ein Marathon statt, der von Swiss Athletics auf die Beine gestellt wurde. 33 Männer und 10 Frauen aus der Schweiz und dem Ausland werden begleitet von mehreren Pacemakern an den Start gehen. Das Ziel: Die Olympialimite von 2:11:30 Stunden unterbieten. In der Schweiz hat dies bisher nur Tadesse Abraham geschafft. Wägeli will nun nachziehen und muss dafür knapp vier Minuten schneller sein als bei seiner Bestzeit 2019 in Sevilla. Der Druck ist gross, auch weil es seine erste und einzige Möglichkeit ist, sich für die Spiele in Tokio zu empfehlen.

«Es ist möglich, doch es muss alles stimmen»

Wägeli sagt:

«Ich sehe im Training, dass es möglich ist, aber es wird dennoch ein grosser Lupf. Alles muss stimmen.»

In den vergangenen Monaten hat er sein Leben auf dieses Rennen ausgelegt. Im Januar war er zwei Wochen im portugiesischen Monte Gordo, im Februar drei Wochen im Tessin. Dort habe er das Limit herausgeholt. In jedem Training war er schneller als in den Jahren davor – und dies bei höherem Umfang.

Drei Tage lang nur Suppe und Salat

Nach seiner Rückkehr in den Thurgau fuhr er das Training herunter. Diese Woche läuft er noch 50, 60 Kilometer. «Kurz vor dem Wettkampf fühlt sich der Körper jeweils müde an», sagt Wägeli. «Und ich frage mich: Wie soll ich einen Marathon laufen?» Das liege auch am strikten Essensplan. Drei Tage lang ernährt er sich hauptsächlich von Suppe und Salat. Drei Tage vor dem Wettkampf füllt er dann seine Speicher mit Kohlenhydraten auf. Zum Frühstück, Mittag- und Abendessen gibt es dann Nudeln.

Am Samstag reist Wägeli ins Athletenhotel, wo er bis zum Rennen niemanden mehr sieht. Essen wird er im Zimmer. Nur für eine Joggingrunde geht er nochmals nach draussen. Und dann, am Sonntagmorgen, ist es so weit. «Ich freue mich riesig darauf», sagt Wägeli. «Endlich kann ich wieder einen Marathon laufen.» Und was, wenn er die Limite nicht unterbietet? Wägeli sagt:

«Bis zur Ziellinie ist alles durchgeplant. Was danach passiert? Keine Ahnung.»

Damit beschäftigt er sich, wenn es so weit ist.