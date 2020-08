Erste Testspiele für Wil und St. Gallen Am Freitag testet der FC Wil gegen Vaduz und St. Gallen gegen Austria Lustenau. Beide Partien werden im Livestream gezeigt.

Am Montag sind die beiden Ostschweizer Profiklubs in die Saisonvorbereitung gestartet, am Freitag stehen für beide Teams erste Testspiele an. Um 15 Uhr gastiert der FC Wil beim Super-League-Aufsteiger FC Vaduz. Für die Wiler ist es gewissermassen eine Revanche: In der Challenge League gab es für sie zuletzt eine knappe Heimniederlage gegen die Liechtensteiner. Zwei späte Tore zum 2:1-Sieg im Bergholz ebneten den Vaduzern den Weg in die Barrage. Die Testpartie wird auf der Vaduzer Website www.fcvaduz.li im Livestream übertragen. Kommende Woche testet Wil am Mittwoch zu Hause gegen Schaffhausen, am Freitag auswärts gegen den FC Zürich.

St. Gallen gegen Lustenau favorisiert

Ebenfalls am Freitag, um 18.30 Uhr, prüft der FC St. Gallen die Austria Lustenau aus der zweithöchsten österreichischen Liga. Das Testspiel auf der Rheinau in St. Margrethen wird als Livestream auf fcsg.ch übertragen. Für Zeidler geht es dabei um erste Erkenntnisse mit den Neuzugängen. Und auch darum, Spieler näher an die Mannschaft zu führen, die zuletzt wenig Einsätze hatten – so wie die Nachwuchsspieler Fabio Solimando oder Alessandro Kräuchi. Gut möglich, dass Zeidler sein Team in der Pause komplett umstellen wird. Die St. Galler sind dennoch Favorit. Austria Lustenau belegte in der vergangenen Saison einen Platz im hinteren Drittel der 2. Liga. Am Samstag, 29. August, folgt für St. Gallen der nächste Test. Im Kybunpark gegen den SC Freiburg wird dann über zweimal 60 Minuten gespielt. (rst)