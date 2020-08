Erfolgreiche Premiere im Kybunpark: St.Gallen-Staad gewinnt gegen die Grasshoppers mit 2:0 Das Eröffnungsspiel der neuen Frauenliga haben die Ostschweizerinnen im St.Galler Kybunpark für sich entschieden. Das Team von Trainer Marco Zwyssig fiel nicht nur durch ein ausgezeichnetes Pressing auf, sondern auch durch ihre Laufbereitschaft.

Das Frauenteam St.Gallen-Staad fiel während der gesamten Spielzeit durch ein ausgezeichnetes Pressing auf. Im Zweikampf GC-Spielerin Bettina Brülhart gegen Ardita Iseni. Bilder: Eddy Risch / KEYSTONE

Die entscheidende Szene im Eröffnungsspiel der Women’s Super League zwischen St.Gallen-Staad und den Grasshoppers war sinnbildlich für den Auftritt beim 2:0-Heimsieg im Kybunpark: Linksverteidigerin Simea Hefti setzte in der 53. Minute im gegnerischen Sechzehner erfolgreich nach und legte gekonnt quer – in der Mitte verwerte Mittelfeldspielerin Victoria Bischof die Hereingabe präzise in die rechte Torecke.

Sinnbildlich deshalb, weil St.Gallen-Staad während der gesamten Spielzeit durch ein ausgezeichnetes Pressing auffiel. Bischof, die in der homogenen und lauffreudigen Ostschweizer Equipe herausstach, hatte in der 46. Minute noch alleine vor dem gegnerischen Tor vergeben.

Ostschweizerinnen erspielen sich mehrere Torchancen

Nach dem Führungstreffer verstärkte St.Gallen den Druck weiter und erspielte sich mehrere gute Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte in der 75. Minute wiederum Bischof: Sie erwischte die gegnerische Torhüterin Julia Gehrig aus 25 Metern mit einem ebenso satten wie platzierten Distanzschuss.

Die St.Gallerinnen liessen ihren Gegnerinnen kaum Chancen: Die GC-Spielerin Aurelie Csillag im Kampf um den Ball gegen St.Gallens Jennifer Wyss (links) und Jasmin Colombo (rechts). Eddy Risch / KEYSTONE

Am Ende fiel der Sieg der Ostschweizerinnen aufgrund der deutlichen Überlegenheit fast zu knapp aus. In der ersten Halbzeit war den Fussballerinnen auf beiden Seiten die Nervosität anzumerken. Das Eröffnungsspiel der neuen Frauenliga wurde im Schweizer Fernsehen live übertragen. Zudem war auch der Spielort im Kybunpark eine Premiere – für St.Gallen-Staad eine äusserst erfolgreiche.