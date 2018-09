Talentmanager Marcel Herzog: «Bei der Persönlichkeitsarbeit haben wir die Chance, besser zu sein als andere» Einst hütete Marcel Herzog das Tor, inzwischen hütet er den grössten Schatz des

FC St. Gallen: den Nachwuchs. Als Talentmanager muss er motivieren, enttäuschen – und zuweilen Coolness entlarven. Ralf Streule

Marcel Herzog im FCO-Campus: «Wir investieren in den Menschen, nicht in den Profi.» (Bild: Hanspeter Schiess)

Im Nachwuchs-Campus ist eine Geometrieprüfung angesagt. Oberstufenschüler tippen auf ihren Taschenrechnern, während Marcel Herzog nebenan von ­seiner Aufgabe erzählt, die er seit Anfang Jahr beim FC St. Gallen innehat. Der Talentmanager des Ostschweizer Nachwuchsprojekts Future Champs (FCO) weiss schon jetzt: Viele der U16-Fussballtalente, die sich gerade mit Flächenberechnungen beschäftigen, wird er irgendwann enttäuschen müssen.

«Jeder hier will Profi werden. Vielleicht schaffen es zwei der 24 Talente im FCO-Campus.» Hundert junge Fussballer träumen jenen Traum, zählt man alle Nachwuchsabteilungen des FCO zusammen. Es sind aber gerade einmal 15 Ostschweizer Spieler zwischen 16 und 20 Jahren, die der Verein zu den «Toptalenten» zählt, sagt Herzog. «Und auch von ihnen wird lange nicht jeder zum Fussballprofi.»

«Habt den Mut, Fehler zu machen!»

Es ist eine delikate Aufgabe: ­Junge Menschen, die Herzog zu Höchstleistungen motivieren und deren Gewinnermentalität er fördern will, muss er immer auch mit einem möglichen Scheitern konfrontieren. Das funktioniere nur, wenn die Betreuung sehr eng sei, sagt Herzog. Natürlich gebe es hin und wieder Tränen. Und natürlich sei er oft mit unzufriedenen Eltern konfrontiert. Das alles sei aber auszuhalten, wenn man den Spielern in ­regelmässigen Gesprächen die Ist-Situation aufzeige und zwei Tugenden aufrechterhalte: Offenheit und Ehrlichkeit.

Als offen, ehrlich und in sich ruhend wirkt Herzog selbst. Auch er musste mit Enttäuschungen umgehen in seiner Karriere. Nach 100 Super-League-Spielen mit Schaffhausen zwischen 2003 und 2007 kam seine Karriere nach einem Wechsel nach Duisburg ins Stocken. Nach seiner Ankunft in St. Gallen 2012 konnte er sich nie als alleinige Nummer 1 durchsetzen. Dafür absolvierte er in ­jener Zeit ein Sportpsychologie-Studium. Was er aus schwierigen Zeiten in seiner Karriere gelernt habe: «Nicht psychologische ­Modelle alleine bringen einen weiter, sondern vor allem offene Gespräche.» Oft mache er die ­Erfahrung, dass sich Spieler nicht gewohnt seien, dass man ihnen zuhört. «Viele haben Mühe, sich zu öffnen. Aus Angst, dass, wenn sie zu viel von sich preisgeben, sich dies negativ auf ihre Kar­riere auswirken könnte. Wer sich öffnet, wird angreifbar.» So versteckten sich viele hinter Coolness, nähmen eine Rolle ein. Von dieser wolle er die Talente befreien. «Eine Rolle einnehmen heisst: Man steht unter Druck und kann nicht bestehen, wenn’s darauf ankommt.» Seine Tipps an die Talente: «Seid euch selber! Habt den Mut, Fehler zu machen!» Erfolgserlebnisse gebe es für ihn nicht nur, wenn Nachwuchsspieler an die erste Mannschaft herangeführt würden. Oft seien Umwege über Clubs in tieferen Ligen regelrechte Glückstreffer. «Überforderte Spieler blühen auf, wenn ihnen Druck genommen wird. Sie gehen ­anders durchs Leben, lachen mehr.» Hier tut sich ein weiteres Feld auf, das Herzog herausfordert. Während er die Sicht der Spieler vertritt, gibt es etliche andere Ansprüche: die der Eltern, der Berater oder der Clubs. Ist der FCO-Partnerclub FC Wil gewillt, ein Talent nur leihweise zu beschäftigen? Ist St. Gallen gewillt, einen Spieler auszuleihen, wenn dieser am Ende kaum Spielpraxis erhält? In vielen Fragen seien die Spieler äusseren Einflüssen ausgeliefert. Hier fordert Herzog das Verständnis aller Seiten. «Berater und Vereine arbeiten idealer­weise auf gleicher Ebene für den Spieler. Manchmal klappt das gut, manchmal weniger.»

Zweitägiges Seminar für das neue Nachwuchsteam

Schon vor seinem Karrierenende Anfang 2017 war Herzog als Talentmanager vorgesehen gewesen. In den damaligen Turbulenzen im Verein wurde er zunächst «Verantwortlicher Persönlichkeitsentwicklung». Unter der Hüppi-Ära übernahm er das Amt des Talentmanagers vom freigestellten Kristijan Djordevic. Die alte und neue Nachwuchsarbeit könne und wolle er nicht ver­gleichen, sagt Herzog. Aber der FC St. Gallen habe sich seit Anfang Jahr eben jene Tugenden auf die Fahne geschrieben: Offenheit und Ehrlichkeit. Das zu grossen Teilen neue Nachwuchsteam habe die Philosophie, wie man mit den Talenten arbeiten wolle, in einem zweitägigen Seminar im Detail erarbeitet. «Nur wenn ­diese Werte von unten bis oben getragen werden, haben wir die Chance, den Einzelnen weiter­- zubringen», sagt Herzog. Bei der sportlichen Ausbildung sei vieles ausgereizt – «bei der Persönlichkeitsarbeit haben wir die Chance, besser zu sein als andere».

Begleitung bei der Lehrstellensuche, Standortgespräche, Persönlichkeitsentwicklung: Bei Herzog laufen die Fäden zusammen. Man arbeite mit dem Wissen, dass man letztlich in den Menschen und nicht in den Profi investiere. Deshalb spricht er auch von einer «sozialen Aufgabe» des Clubs. Eine soziale Aufgabe, die auch ihren Preis hat. Die Kosten für das FCO-Projekt sollen von gut vier auf drei Millionen Franken gesenkt werden, hiess es nach dem Führungswechsel Anfang Jahr. Lässt sich der Aufwand aufrechterhalten? «Wir sind in einer laufenden Planung», sagt Sportchef Alain Sutter dazu. «Wir müssen schauen, was sinnvoll ist und was nicht.» Doch auch er weiss: Beim Nachwuchs sparen lohnt sich selten.