Der FC St.Gallen hat seinen Cheftrainer Peter Zeidler bis 2025 an sich gebunden. Beim FC Sion, wo die Trainer unter Christian Constantin teils im Dreimonats-Rhythmus kommen und gehen, wäre so etwas undenkbar. Der Präsident der Walliser sagt, was er vom Entscheid der Ostschweizer hält und ob er bei dessen Erfolg vom Saulus zum Paulus wird.