Engadin Skimarathon: Die Resultate aller Zentralschweizer auf einen Blick Rund 14'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag den 51. Engadin Skimarathon «unter die Latten». Wir haben für Sie sämtliche Zentralschweizer Läuferinnen und Läufer alphabetisch aufgelistet und nach Kantonen sortiert. René Meier

Aus den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Schwyz und Uri haben insgesamt 1408 Langläufer den 51. Engadin Skimarathon absolviert. Die Ranglisten im Überblick:

Das langgezogene Marathon-Feld skatet über den Silsersee. (Bild: Andy Mettler/Swiss-Image (Sils, 10. März 2019))

Rangliste Kanton Luzern

Aus dem Kanton Luzern haben 534 Sportlerinnen und Sportler entweder den Marathon oder den Halbmarathon unter die Füsse genommen. Schnellster Luzerner über 41,195 Kilometer ist Camillo Piazza aus Horw mit einer Zeit von exakt 1 Stunde und 33 Minuten, knapp 11 Minuten hinter Sieger Dario Cologna. Die schnellste Frau über die Marathon-Distanz kommt aus Willisau und heisst Karin Weltert. Sie liegt rund 13 Minuten hinter Siegerin Nathalie von Siebenthal. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Rangliste Kanton Nidwalden

Von den 89 Sportlerinnen und Sportler aus dem Kanton Nidwalden ist Christian Stebler aus Wolfenschiessen mit einer Zeit von 1 Stunde, 23 Minuten und 42 Sekunden der Schnellste, bei den Frauen über die Marathon-Distanz ist es Irene Aufdermauer aus Stans mit einer Zeit von 1 Stunde 59 Minuten und 39 Sekunden. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Kategorie Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Zeit Rückstand 21-Mann 354 Abry Thomas 1962 Stans 1:29.33,6 44.32.7 42-Mann 1803 Achermann Daniel 1988 Ennetbürgen 1:58.28,5 36.05.6 42-Mann 1837 Achermann Erich 1968 Stans 1:59.04,0 36.41.1 42-Mann 2598 Achermann Lars 1987 Stans 2:10.18,6 47.55.7 42-Mann 123 Achermann Michael 1989 Stans 1:29.57,4 7.34.5 42-Mann 548 Achermann Peter 1961 Stans 1:42.59,5 20.36.6 42-Frau 913 Achermann Sonja 1970 Stans 2:51.12,6 1:20.31,5 42-Mann 3113 Achermann Walter 1964 Dallenwil 2:17.38,8 55.15.9 42-Mann 6934 Aschwanden Stefan 1990 Ennetbürgen 3:24.06,6 2:01.43,7 42-Frau 173 Aufdermauer Irene 1970 Stans 1:59.39,3 28.58.2 42-Mann 6931 Baggenstos Martin 1991 Stans 3:23.58,3 2:01.35,4 21-Mann 537 Baltis Rolf 1946 Stans 1:41.38,8 56.37.9 42-Mann 6728 Barmettler Roman 1987 Stans 3:18.17,8 1:55.54,9 42-Mann 794 Bayl Oliver 1967 Hergiswil NW 1:46.18,6 23.55.7 42-Mann 461 Bergsma Dominic 1996 Ennetbürgen 1:41.58,9 19.36.0 42-Mann 459 Bergsma Patrick 1991 Ennetbürgen 1:41.57,3 19.34.4 21-Frau 225 Bircher Karin 1988 Stans 1:33.25,3 43.24.7 42-Mann 3387 Blättler Christoph 1971 Hergiswil NW 2:21.53,3 59.30.4 42-Mann 7754 Brand Dario 1990 Stans 3:53.26,3 2:31.03,4 42-Mann 5719 Broger Roger 1973 Ennetbürgen 2:58.38,0 1:36.15,1 21-Mann 611 Bucher Ueli 1977 Buochs 1:46.22,8 1:01.21,9 42-Mann 144 Christen Daniel 1973 Stans 1:31.25,0 9.02.1 42-Mann 5724 Durrer Florian 1974 Hergiswil NW 2:58.49,2 1:36.26,3 42-Mann 3972 Durrer Peter 1974 Beckenried 2:30.38,3 1:08.15,4 42-Mann 921 Eicher Jvo 1973 Dallenwil 1:48.14,7 25.51.8 42-Mann 3353 Ferrari Joël 1988 Emmetten 2:21.22,3 58.59.4 21-Frau 24 Feubli Luana 2003 Buochs 1:01.31,7 11.31.1 42-Mann 4969 Feubli Simon 1973 Buochs 2:45.34,1 1:23.11,2 42-Mann 1672 Fluder Josef 1955 Hergiswil NW 1:56.36,0 34.13.1 42-Mann 1698 Franzke Jens 1965 Stans 1:56.59,6 34.36.7 42-Mann 1330 Frei Björn 1996 Buochs 1:52.49,7 30.26.8 42-Mann 5287 Frei Christoph 1959 Buochs 2:51.32,7 1:29.09,8 21-Frau 274 Fuchs Dana 2004 Hergiswil NW 1:36.30,3 46.29.7 42-Mann 2744 Fuchs Tobias 1989 Stans 2:12.10,7 49.47.8 21-Frau 479 Galliker Corinne 1991 Hergiswil NW 1:48.57,9 58.57.3 42-Mann 1754 Galliker German 1971 Dallenwil 1:57.47,5 35.24.6 21-Frau 20 Gander Sara 2003 Wolfenschiessen 1:00.11,0 10.10.4 21-Frau 740 Gattiker Stephanie 1970 Hergiswil NW 2:13.53,9 1:23.53,3 42-Mann 1417 Gerig Christof 1972 Oberdorf NW 1:53.38,2 31.15.3 21-Frau 438 Gut Regina 1978 Buochs 1:46.25,8 56.25.2 21-Mann 229 Hengartner Stephan 1979 Stans 1:20.01,4 35.00.5 42-Mann 1123 Hirner Alexander 1976 Oberdorf 1:50.27,1 28.04.2 42-Frau 268 Imsand Daniela 1987 Stans 2:08.29,9 37.48.8 21-Frau 802 Ineichen Isabel 1992 Stans 2:26.26,2 1:36.25,6 42-Mann 5537 Käslin-Gisler Armin 1963 Beckenried 2:56.03,8 1:33.40,9 42-Mann 280 Kaufmann Robi 1968 Büren NW 1:38.05,8 15.42.9 42-Frau 1544 Kempf Christa 1960 Buochs 3:19.09,2 1:48.28,1 42-Mann 1642 Kempf Felix 1964 Buochs 1:56.18,5 33.55.6 42-Mann 1080 Kempf Peter 1962 Buochs 1:50.00,7 27.37.8 42-Mann 7995 Kilcher Roland 1956 Buochs 4:08.31,9 2:46.09,0 42-Mann 1308 Kurtz Robert 1984 Ennetbürgen 1:52.38,2 30.15.3 42-Mann 4023 Lauener Stefan 1956 Büren NW 2:31.29,1 1:09.06,2 42-Mann 1233 Lyrenmann Christian 1981 Buochs 1:51.40,4 29.17.5 42-Frau 845 Lyrenmann Tamara 1985 Buochs 2:46.47,5 1:16.06,4 42-Mann 6280 Meyer Patric 1984 Stansstad 3:08.30,5 1:46.07,6 42-Mann 3775 Michel Armin 1985 Stans 2:27.38,3 1:05.15,4 42-Mann 5472 Näpflin Martin 1973 Ennetbürgen 2:54.47,6 1:32.24,7 42-Mann 976 Nebel Fabian 1976 Beckenried 1:48.50,5 26.27.6 21-Frau 551 Niederberger Jolanda 1988 Stans 1:53.42,8 1:03.42,2 42-Mann 2973 Niederberger Urs 1968 Oberdorf NW 2:15.31,0 53.08.1 42-Mann 2025 Niederberger Walter 1963 Stans 2:01.52,7 39.29.8 42-Mann 189 Peter André 1990 Stans 1:34.58,2 12.35.3 42-Mann 6726 Petermann Pascal 1990 Stans 3:18.15,9 1:55.53,0 21-Mann 367 Portmann Werner 1951 Büren NW 1:30.09,1 45.08.2 42-Mann 3522 Rohrer Patrik 1972 Büren NW 2:23.57,7 1:01.34,8 42-Frau 705 Schmidli Bianca 1995 Buochs 2:39.03,1 1:08.22,0 42-Frau 940 Schopfer Karin 1982 Beckenried 2:52.47,6 1:22.06,5 42-Mann 6206 Schürmann Adrian 1971 Ennetbürgen 3:07.22,4 1:44.59,5 42-Mann 6207 Schürmann Roland 1968 Buochs 3:07.22,5 1:44.59,6 21-Frau 101 Seichter Nadia 1982 Buochs 1:22.13,2 32.12.6 42-Mann 2777 Spichtig Theddy 1965 Buochs 2:12.40,2 50.17.3 42-Mann 5041 Spiegelberg Rico 1972 Stans 2:46.57,8 1:24.34,9 42-Mann 71 Stebler Christian 1981 Wolfenschiessen 1:25.42,6 3.19.7 42-Mann 3527 Steiner Daniel 1965 Buochs 2:24.02,3 1:01.39,4 42-Mann 8002 Suppiger Hermann 1965 Oberdorf NW 4:08.50,4 2:46.27,5 42-Mann 6427 Vallata Markus 1984 Beckenried 3:11.26,1 1:49.03,2 42-Mann 4779 Veitinger Jochen 1981 Buochs 2:42.29,1 1:20.06,2 42-Mann 2168 von Holzen André 1989 Ennetmoos 2:03.55,3 41.32.4 42-Mann 6847 von Holzen Willy 1956 Ennetmoos 3:21.54,9 1:59.32,0 42-Mann 4554 Vontobel Lars 1975 Dallenwil 2:38.54,8 1:16.31,9 21-Mann 244 Wanzenried Raphael 1995 Buochs 1:21.11,6 36.10.7 42-Mann 1451 Weiss Stefan 1967 Stans 1:54.01,2 31.38.3 42-Mann 3425 Würsch Kevin 1985 Stansstad 2:22.30,3 1:00.07,4 21-Mann 617 Zahnd David 1987 Hergiswil NW 1:46.44,0 1:01.43,1 42-Mann 4693 Zindel Adrian 1989 Hergiswil NW 2:41.16,2 1:18.53,3 42-Frau 702 Zingg Sabrina 1984 Buochs 2:38.59,6 1:08.18,5 42-Mann 6611 Züsli André 2002 Hergiswil NW 3:15.42,5 1:53.19,6 42-Mann 7530 Züsli Hans 1955 Hergiswil NW 3:43.26,7 2:21.03,8 42-Mann 6502 Züsli Ramon 2002 Hergiswil NW 3:12.49,5 1:50.26,6

Rangliste Kanton Obwalden

In einer Zeit von 1 Stunde 36 Minuten und 44 Sekunden ist Renato Burch aus Wilen (Sarnen) über die Marathon-Distanz der Schnellste. Bei den Frauen hat Irene Suter aus Melchtal in einer Zeit von 1 Stunde, 47 Minuten und 52 Sekunden die Nase vorne. Insgesamt kamen 90 Langläufer aus Obwalden am Engadin Skimarathon ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Kategorie Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Zeit Rückstand 42-Mann 379 Amrhein Thomas 1980 Melchtal 1:40.04,2 17.41.3 42-Mann 2495 Amstad André 1990 Alpnach Dorf 2:08.48,0 46.25.1 42-Mann 6089 Arnold Remigi 1945 Engelberg 3:04.54,7 1:42.31,8 42-Mann 3132 Arregger Andreas 1977 Kerns 2:17.55,4 55.32.5 42-Frau 265 Auchli Helene 1970 Engelberg 2:08.01,3 37.20.2 21-Frau 561 Balsiger Stephanie 1988 Giswil 1:55.00,2 1:04.59,6 42-Frau 1166 Banz Karin 1981 Kerns 3:02.38,5 1:31.57,4 42-Frau 607 Beckerbauer Sabrina 1988 Sachseln 2:34.03,4 1:03.22,3 42-Mann 589 Berwert Ruedi 1987 Sarnen 1:43.29,5 21.06.6 42-Mann 639 Blank Walter 1966 Sarnen 1:44.17,6 21.54.7 42-Frau 1537 Blatter Heidi 1972 Melchtal 3:18.42,4 1:48.01,3 42-Frau 1429 Bodi Edström Lina 1988 Engelberg 3:13.51,4 1:43.10,3 42-Frau 1884 Braun Bianca 1978 Wilen (Sarnen) 3:37.11,1 2:06.30,0 42-Mann 3176 Britschgi Alois 1969 Giswil 2:18.37,7 56.14.8 21-Frau 122 Britschgi-Berchtold Pa 1970 Giswil 1:24.30,7 34.30.1 42-Mann 3357 Britschgi Mathias 1980 Sarnen 2:21.25,0 59.02.1 42-Mann 3274 Britschgi Ruedi 1976 Sarnen 2:20.16,8 57.53.9 42-Frau 533 Brunner Alice 1975 Sarnen 2:29.17,0 58.35.9 42-Mann 462 Brunner Toni 1972 Sarnen 1:41.59,7 19.36.8 42-Mann 243 Burch Renato 1961 Wilen (Sarnen) 1:36.44,5 14.21.6 42-Mann 4083 Dillier Bruno 1961 Giswil 2:32.20,3 1:09.57,4 21-Mann 37 Durrer Thomas 1975 Sachseln 55.29.6 10.28.7 21-Frau 636 Enderli Michal 1987 Giswil 2:00.25,0 1:10.24,4 42-Mann 2067 Fischbacher Felix 1970 Wilen (Sarnen) 2:02.37,5 40.14.6 42-Frau 1493 Gander Petra 1971 Sarnen 3:16.52,2 1:46.11,1 42-Mann 3130 Gassner Andreas 1985 Sachseln 2:17.53,1 55.30.2 21-Frau 15 Glanzmann Valerie 1998 Wilen (Sarnen) 55.58.1 5.57.5 42-Frau 2313 Habermacher Rita 1971 Kerns 4:17.01,3 2:46.20,2 42-Mann 4277 Hessler Thomas 1967 Sachseln 2:34.58,2 1:12.35,3 42-Frau 833 Hofmann Lorena 1995 Engelberg 2:46.08,5 1:15.27,4 42-Frau 1601 Huber Svenja 1992 Kerns 3:21.40,0 1:50.58,9 42-Mann 933 Imdorf Philipp 1978 Kerns 1:48.22,2 25.59.3 42-Mann 4383 Kathriner Jörg 1984 Stalden (Sarnen) 2:36.20,4 1:13.57,5 42-Mann 1430 Kathriner Sepp 1958 Kerns 1:53.42,7 31.19.8 42-Mann 7967 Kellenberger Heinrich 1935 Kerns 4:06.18,3 2:43.55,4 42-Mann 4118 Kiser Alois 1942 Sarnen 2:32.58,0 1:10.35,1 42-Frau 1524 Küchler Erika 1970 Stalden (Sarnen) 3:18.07,7 1:47.26,6 42-Mann 8365 Küchler Markus 1964 Sarnen 6:12.01,9 La Punt 42-Mann 7502 Küng Bruno 1959 Giswil 3:42.20,3 2:19.57,4 42-Mann 888 Küng Cédric 1998 Alpnach Dorf 1:47.42,9 25.20.0 42-Mann 7534 Küng Otto 1932 Engelberg 3:43.31,4 2:21.08,5 42-Frau 2487 Laferma Claudine 1959 Engelberg 43.16.8 Silvaplana 42-Mann 1704 Laferma Fabien 1991 Engelberg 1:57.06,0 34.43.1 42-Mann 895 Lauper Yanik 1987 Giswil 1:47.45,8 25.22.9 42-Mann 1002 Michel Adrian 1980 Kerns 1:49.14,1 26.51.2 42-Mann 995 Michel Martin 1971 Melchtal 1:49.06,2 26.43.3 42-Mann 602 Müller Ruedi 1969 Sarnen 1:43.40,8 21.17.9 42-Mann 5560 Müller Thomas 1965 Kerns 2:56.19,8 1:33.56,9 42-Mann 709 Neiner Markus 1962 Sarnen 1:45.11,5 22.48.6 42-Frau 2228 Odermatt Anita 1990 Sachseln 4:04.28,0 2:33.46,9 42-Mann 2171 Omlin Philipp 1981 Sarnen 2:03.59,6 41.36.7 21-Frau 928 Rohrer Sandra 1992 Sachseln 49.00.9 Silvaplana 42-Mann 778 Röthlin Björn 1980 Kerns 1:46.10,5 23.47.6 21-Mann 139 Röthlin Gerhard 1954 Kerns 1:12.39,1 27.38.2 42-Mann 4365 Santarella Graziano 1975 Sachseln 2:36.03,1 1:13.40,2 42-Mann 5793 Savioz Gab 1962 Engelberg 2:59.54,0 1:37.31,1 42-Frau 289 Schilter Saskia 1991 Sachseln 2:10.53,9 40.12.8 42-Mann 6444 Schmid Markus Thomas 1970 Kerns 3:11.48,1 1:49.25,2 42-Mann 1182 Schmidiger Thomas 1965 Sachseln 1:51.08,2 28.45.3 21-Mann 742 Schorno Dieter 1951 Sarnen 1:56.35,6 1:11.34,7 21-Frau 243 Schorno Monika 1959 Sarnen 1:34.12,6 44.12.0 42-Frau 1308 Schrackmann Anita 1978 Giswil 3:09.00,2 1:38.19,1 21-Frau 794 Schulz Dominique 1983 Kerns 2:24.21,1 1:34.20,5 42-Mann 8174 Schulz Ronald 1977 Kerns 4:29.22,1 3:06.59,2 21-Mann 160 Schwarzenberger Urs 1965 Alpnach Dorf 1:14.50,5 29.49.6 42-Mann 7419 Spichtig Jörg 1962 Sachseln 3:39.23,8 2:17.00,9 42-Mann 4971 Steiner Bruno 1971 Giswil 2:45.35,5 1:23.12,6 42-Frau 68 Suter Irene 1974 Melchtal 1:47.52,8 17.11.7 42-Mann 7623 Trepp Bruno 1969 Wilen (Sarnen) 3:47.37,4 2:25.14,5 42-Mann 1628 Unger Günter 1966 Sachseln 1:55.57,8 33.34.9 21-Mann 916 Valär Markus 1982 Stalden (Sarnen) 2:20.14,3 1:35.13,4 42-Mann 4685 Vogler Andreas 1967 Kerns 2:41.08,3 1:18.45,4 42-Mann 6584 Vogler Joel 1988 Alpnach Dorf 3:14.52,2 1:52.29,3 42-Frau 919 Vogler Karin 1968 Kerns 2:51.38,1 1:20.57,0 42-Mann 3376 von Atzigen Elias 2000 Alpnach Dorf 2:21.41,3 59.18.4 42-Mann 7283 von Atzigen Stefan 1969 Alpnach Dorf 3:33.57,1 2:11.34,2 42-Mann 7123 von Holzen Ernst 1943 Engelberg 3:28.43,2 2:06.20,3 42-Mann 911 von Rotz Armin 1972 Sachseln 1:48.01,9 25.39.0 21-Frau 637 von Rotz Maya 1986 Kerns 2:00.26,1 1:10.25,5 42-Mann 4599 von Wyl Daniel 1967 Wilen (Sarnen) 2:39.42,0 1:17.19,1 42-Mann 6411 von Wyl Hugo 1960 Alpnach Dorf 3:10.58,1 1:48.35,2 42-Mann 7245 von Wyl Robert 1955 Sachseln 3:32.47,2 2:10.24,3 42-Frau 788 Weltsch Sara Maria 1979 Sachseln 2:43.42,7 1:13.01,6 42-Mann 2636 Westreicher Ursin 1995 Kerns 2:10.45,0 48.22.1 42-Mann 330 Wetli Serim 1989 Giswil 1:39.24,2 17.01.3 42-Mann 6843 Windlin Kevin 1992 Kerns 3:21.41,8 1:59.18,9 42-Mann 4068 Windlin Lars 1987 Engelberg 2:32.11,6 1:09.48,7 42-Frau 999 Wolfisberg Charlotte 1970 Engelberg 2:55.30,9 1:24.49,8 42-Mann 2289 Ziegler Swen 1980 Kerns 2:05.43,5 43.20.6 42-Mann 1695 Zumstein Hugo 1972 Giswil 1:56.55,9 34.33.0

Rangliste Kanton Schwyz

Aus dem Kanton Schwyz kamen 280 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Schnellster Langläufer ist Fabian Schaad aus Unteriberg in einer Zeit von 1 Stunde 25 Minuten und 40 Sekunden. Bei den Frauen absolvierte Daniela Betschart aus Rickenbach in einer Zeit von 1 Stunde 49 Minuten und 25 Sekunden die 41,195 Kilometer am Schnellsten. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Kategorie Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Zeit Rückstand 42-Mann 2156 Abegg Philipp 1973 Rothenthurm 2:03.44,8 41.21.9 42-Mann 3871 Adachi Yamato 1983 Einsiedeln 2:29.09,6 1:06.46,7 42-Mann 2270 Arnold Adrian 1984 Rickenbach SZ 2:05.29,1 43.06.2 42-Mann 5231 Auf der Maur Dominic 1993 Einsiedeln 2:50.34,9 1:28.12,0 42-Mann 6180 Auf der Maur Karl 1963 Einsiedeln 3:06.49,1 1:44.26,2 42-Mann 1356 Bachmann Patrick 1982 Lachen SZ 1:53.01,7 30.38.8 42-Mann 1947 Bachmann Peter 1961 Wollerau 2:00.48,7 38.25.8 42-Mann 1295 Baumann Kai 1991 Schwyz 1:52.25,1 30.02.2 42-Mann 3576 Baur Marco 1979 Schübelbach 2:24.38,1 1:02.15,2 42-Mann 153 Beeler Armin 1968 Rothenthurm 1:31.33,4 9.10.5 42-Mann 7792 Beeler Roger 1986 Wollerau 3:54.59,7 2:32.36,8 42-Mann 1832 Besimo Luca 1992 Schwyz 1:59.01,3 36.38.4 42-Mann 982 Betschart Christian 1988 Sattel 1:48.55,7 26.32.8 42-Mann 5922 Betschart Daniel 1979 Gersau 3:01.56,0 1:39.33,1 42-Frau 76 Betschart Daniela 1970 Rickenbach b. 1:49.25,6 18.44.5 42-Mann 241 Betschart Lukas 1998 Rickenbach b. 1:36.42,6 14.19.7 42-Mann 1492 Betschart Robert 1966 Rickenbach b. 1:54.27,2 32.04.3 42-Mann 4632 Betschart Roger 1961 Schwyz 2:40.17,3 1:17.54,4 42-Mann 4674 Betschart Roman 1990 Brunnen 2:40.58,8 1:18.35,9 42-Mann 7373 Bettschart Samuel 1997 Einsiedeln 3:37.21,8 2:14.58,9 42-Mann 7362 Bettschart Thomas 1965 Einsiedeln 3:36.40,5 2:14.17,6 42-Mann 272 Birchler Urs 1970 Einsiedeln 1:37.39,0 15.16.1 42-Mann 5054 Bisig Ruedi 1971 Trachslau 2:47.07,4 1:24.44,5 42-Mann 2912 Bodenmann Peter 1952 Pfäffikon SZ 2:14.33,8 52.10.9 42-Mann 1902 Bodmer Remo 1978 Wangen SZ 1:59.53,8 37.30.9 42-Frau 1866 Bolliger Angelika 1980 Wollerau 3:36.03,8 2:05.22,7 42-Mann 7593 Böni Simon 2000 Wollerau 3:45.51,5 2:23.28,6 42-Mann 292 Boomsma Nils 1968 Schindellegi 1:38.25,2 16.02.3 21-Mann 930 Boss Alexander 1968 Küssnacht am 2:25.44,9 1:40.44,0 42-Mann 5902 Brenner Tobias 1986 Wilen b. Woll 3:01.35,5 1:39.12,6 42-Mann 4683 Briker David 1990 Ibach 2:41.06,8 1:18.43,9 42-Mann 5047 Briker Stefan 1987 Arth 2:47.00,9 1:24.38,0 42-Mann 1607 Brotzer David 1977 Reichenburg 1:55.42,7 33.19.8 42-Mann 5017 Bruggmann Fabrice 1973 Pfäffikon SZ 2:46.30,1 1:24.07,2 42-Mann 298 Brunner Reto 1972 Einsiedeln 1:38.29,8 16.06.9 42-Mann 611 Bucher Christian 1980 Wangen SZ 1:43.51,7 21.28.8 42-Mann 4565 Bucher Erich 1950 Brunnen 2:39.03,6 1:16.40,7 42-Mann 7825 Bürgi Christoph 1964 Schindellegi 3:56.54,2 2:34.31,3 42-Mann 2275 Bürgler Heinz 1982 Illgau 2:05.33,4 43.10.5 42-Mann 1381 Camenzind Edwin 1966 Brunnen 1:53.18,8 30.55.9 42-Mann 2868 Carletti Carlo 1956 Schwyz 2:13.54,7 51.31.8 42-Mann 5917 Carroccia Alessandro 1976 Schindellegi 3:01.51,1 1:39.28,2 21-Mann 463 Castrischer Björn 1967 Siebnen 1:36.46,9 51.46.0 42-Frau 1476 Clausen Marlies 1972 Lauerz 3:16.04,9 1:45.23,8 42-Mann 7375 Curda Tobias 1982 Tuggen 3:37.26,9 2:15.04,0 42-Mann 2720 Dettling Thomas 1964 Brunnen 2:11.53,1 49.30.2 42-Mann 1143 Donner André 1968 Nuolen 1:50.40,0 28.17.1 42-Frau 1368 Dörig Patricia 1981 Buttikon SZ 3:11.24,5 1:40.43,4 21-Mann 464 Draenert Nicolas 1986 Brunnen 1:36.52,9 51.52.0 42-Mann 389 Durrer Reto 1969 Einsiedeln 1:40.31,1 18.08.2 21-Mann 31 Durrer Silvan 2004 Einsiedeln 53.45.9 8.45.0 21-Mann 583 Ebnöther Jonas 2000 Wangen SZ 1:44.47,6 59.46.7 21-Frau 204 Eckert Isabelle 1970 Küssnacht am 1:31.52,2 41.51.6 42-Mann 8176 Elsener Carl 1958 Schwyz 4:29.33,6 3:07.10,7 42-Frau 1477 Elsener Johanna 1992 Schwyz 3:16.08,8 1:45.27,7 42-Mann 1265 Endres Ralph 1963 Feusisberg 1:52.08,9 29.46.0 42-Mann 3155 Escher Adrian 1960 Brunnen 2:18.13,4 55.50.5 42-Mann 7021 Evison Andy 1977 Unteriberg 3:26.24,7 2:04.01,8 42-Mann 2468 Fässler Andreas 1985 Studen SZ 2:08.27,7 46.04.8 42-Mann 2762 Fässler Manuel 1983 Einsiedeln 2:12.29,3 50.06.4 42-Mann 2390 Fässler Matthias 1995 Schwyz 2:07.11,9 44.49.0 42-Mann 935 Fässler Patrick 1998 Schwyz 1:48.22,9 26.00.0 42-Frau 419 Fischli Renate 1986 Rothenthurm 2:21.39,0 50.57.9 42-Mann 4864 Föhn Adrian 1973 Rickenbach b. 2:43.58,7 1:21.35,8 42-Mann 3765 Föhn Jonas 2001 Steinen 2:27.30,2 1:05.07,3 42-Mann 1962 Föhn Ralph 1961 Schwyz 2:00.57,3 38.34.4 42-Mann 3847 Föhn Xaver 1963 Steinen 2:28.41,6 1:06.18,7 42-Frau 1248 Forrer Susanna 1960 Lachen SZ 3:06.23,5 1:35.42,4 42-Mann 1706 Frauenlob Lucas 2002 Wollerau 1:57.08,3 34.45.4 42-Mann 3837 Fuchs Gregor 1991 Unteriberg 2:28.28,3 1:06.05,4 42-Mann 2796 Fuchs Josef 1951 Trachslau 2:12.57,1 50.34.2 42-Mann 686 Fuchs Roger 1980 Trachslau 1:44.50,7 22.27.8 42-Mann 2342 Furrer Michael 1981 Pfäffikon SZ 2:06.28,8 44.05.9 42-Frau 1412 Gapp Christina 1985 Bäch SZ 3:13.17,8 1:42.36,7 42-Mann 5487 Gapp Konstantin 1977 Bäch SZ 2:54.55,3 1:32.32,4 42-Mann 2224 Gasser Andreas 1977 Lauerz 2:04.52,5 42.29.6 42-Mann 331 Gasser Gian 1991 Einsiedeln 1:39.24,8 17.01.9 42-Frau 308 Gasser Seraina 1992 Wollerau 2:12.57,9 42.16.8 42-Frau 1806 Gates Gwen 1976 Bäch SZ 3:32.05,1 2:01.24,0 42-Mann 4858 Gautschi Christoph 1971 Bäch SZ 2:43.53,6 1:21.30,7 42-Mann 471 Geiges Thomas 1986 Einsiedeln 1:42.05,2 19.42.3 21-Mann 581 Gernhöfer Urs 1967 Altendorf 1:44.40,6 59.39.7 42-Mann 6796 Gilli Adrian 1970 Lachen SZ 3:20.16,9 1:57.54,0 42-Frau 1546 Gisler Beatrice 1989 Sattel 3:19.11,2 1:48.30,1 21-Frau 300 Gmür Annina 1991 Küssnacht am 1:37.57,7 47.57.1 42-Mann 4730 Gmür Etienne 1973 Bäch SZ 2:41.52,0 1:19.29,1 42-Mann 8383 Grab Mark 1991 Schindellegi 44.45.4 St. Moritz 21-Mann 6 Grätzer Daniel 1998 Unteriberg 48.41.5 3.40.6 42-Mann 2580 Grätzer Tobias 1996 Unteriberg 2:10.02,6 47.39.7 42-Mann 8239 Grüninger Eric 1995 Wollerau 4:45.23,6 3:23.00,7 42-Mann 4186 Gubser Nicolas 2001 Bäch SZ 2:33.46,1 1:11.23,2 42-Mann 7281 Gull Mario 1968 Siebnen 3:33.54,0 2:11.31,1 42-Mann 3261 Haas Ingo 1976 Wilen b. Woll 2:20.06,0 57.43.1 42-Mann 779 Heinzer Andreas 1986 Einsiedeln 1:46.11,6 23.48.7 42-Frau 1175 Heinzer Monika 1961 Ibach 3:03.02,3 1:32.21,2 42-Mann 6221 Heinzer Othmar 1954 Illgau 3:07.31,8 1:45.08,9 21-Mann 666 Helbling Anthony J 1967 Altendorf 1:50.20,1 1:05.19,2 21-Frau 408 Helbling Jil 2002 Altendorf 1:44.52,0 54.51.4 42-Mann 1019 Henseler Albert 1962 Goldau 1:49.25,2 27.02.3 42-Mann 5400 Hensler Ben 1994 Einsiedeln 2:53.30,0 1:31.07,1 42-Mann 6076 Hensler Peter 1958 Einsiedeln 3:04.32,8 1:42.09,9 42-Frau 865 Hensler Stefanie 1987 Einsiedeln 2:48.12,6 1:17.31,5 42-Mann 4316 Henzi Yanik 1986 Merlischachen 2:35.22,7 1:12.59,8 42-Mann 1415 Hirsch Edgar 1974 Einsiedeln 1:53.37,5 31.14.6 42-Mann 952 Hirschbühl Claudio 1994 Schwyz 1:48.35,7 26.12.8 42-Frau 2343 Hofer Katharina 1986 Freienbach 4:22.19,8 2:51.38,7 42-Mann 7916 Hofer Tobias 1986 Freienbach 4:02.43,5 2:40.20,6 42-Frau 461 Hoffer Linda 2001 Lauerz 2:24.08,8 53.27.7 42-Frau 948 Hoffer Myriam 1971 Lauerz 2:53.25,0 1:22.43,9 42-Mann 1894 Holdener Sepp 1969 Unteriberg 1:59.48,2 37.25.3 42-Mann 849 Holenweger Bruno 1965 Lachen SZ 1:47.08,6 24.45.7 42-Mann 8182 Honegger Rudolf 1951 Wollerau 4:30.38,9 3:08.16,0 42-Mann 2244 Huber Alexandre 1983 Wollerau 2:05.08,3 42.45.4 42-Frau 1247 Hurni Anja 1992 Schwyz 3:06.22,1 1:35.41,0 21-Mann 585 Imfeld Yanick 2002 Galgenen 1:44.52,3 59.51.4 42-Frau 353 Imholz Bea 1971 Seewen SZ 2:16.39,7 45.58.6 42-Mann 5766 Jost Roland 1965 Altendorf 2:59.32,7 1:37.09,8 42-Frau 163 Kälin Bernadette 1969 Schindellegi 1:58.43,8 28.02.7 42-Mann 100 Kälin Christian 1979 Bennau 1:28.31,1 6.08.2 42-Frau 1387 Kälin Erika 1969 Einsiedeln 3:12.21,7 1:41.40,6 42-Mann 7653 Kälin Josef 1964 Euthal 3:48.43,3 2:26.20,4 42-Mann 212 Kälin Kurt 1974 Gross 1:35.32,8 13.09.9 42-Mann 1359 Kälin Maurus 1971 Einsiedeln 1:53.02,7 30.39.8 42-Mann 7168 Kälin Patrik 1995 Wollerau 3:30.20,6 2:07.57,7 42-Mann 3602 Kälin Remo 1984 Immensee 2:25.01,1 1:02.38,2 42-Mann 4504 Kälin Remo 1985 Einsiedeln 2:38.10,8 1:15.47,9 42-Mann 7169 Kälin Roger 1967 Wollerau 3:30.21,7 2:07.58,8 42-Mann 142 Kälin Silvan 1993 Unteriberg 1:31.23,9 9.01.0 42-Mann 5884 Kälin Stefan 1968 Gross 3:01.20,6 1:38.57,7 42-Mann 1217 Kälin Stefan 1993 Einsiedeln 1:51.28,3 29.05.4 42-Mann 4530 Kälin Urs 1971 Unteriberg 2:38.36,7 1:16.13,8 42-Mann 3780 Känd Kalle 1965 Feusisberg 2:27.39,2 1:05.16,3 42-Mann 4499 Karring Kai 1975 Wollerau 2:38.08,3 1:15.45,4 21-Mann 96 Keller Thomas 1973 Siebnen 1:08.41,9 23.41.0 42-Mann 390 Kennel Kaspar 1973 Einsiedeln 1:40.33,0 18.10.1 42-Mann 2659 Kistler Peter 1980 Lachen SZ 2:11.02,8 48.39.9 42-Mann 1069 Klaus Oliver 1973 Tuggen 1:49.55,3 27.32.4 42-Mann 7601 Knoblauch René 1969 Bäch SZ 3:46.23,4 2:24.00,5 42-Mann 853 Krauer Urs 1967 Wangen SZ 1:47.13,3 24.50.4 42-Mann 4162 Krieg Mario 1991 Siebnen 2:33.26,7 1:11.03,8 21-Mann 419 Kündig Edi 1978 Ibach 1:34.26,2 49.25.3 42-Mann 805 Küng Adrian 1984 Arth 1:46.25,1 24.02.2 21-Mann 384 Kuster Alfred 1948 Siebnen 1:31.04,8 46.03.9 42-Mann 1983 Lacher Patrick 1986 Wangen SZ 2:01.10,6 38.47.7 42-Mann 6484 Laib Dölf 1961 Buttikon SZ 3:12.31,8 1:50.08,9 42-Mann 5077 Langenegger Pirmin 1982 Brunnen 2:47.27,2 1:25.04,3 21-Mann 986 Liurni Marco 1976 Steinen 2:42.58,2 1:57.57,3 42-Mann 2583 Lötscher Erwin 1952 Ibach 2:10.04,7 47.41.8 42-Mann 3465 Lüönd Egon 1980 Sattel 2:23.05,8 1:00.42,9 21-Frau 114 Lustenberger Andrina 2003 Sattel 1:23.48,0 33.47.4 42-Mann 2767 Lustenberger Marc 1971 Sattel 2:12.34,3 50.11.4 21-Frau 113 Lustenberger Patricia 1973 Sattel 1:23.47,6 33.47.0 42-Mann 3868 Mächler Marco 1983 Altendorf 2:29.06,9 1:06.44,0 42-Mann 8370 Mächler Valentin 1970 Lachen SZ 1:28.14,2 Pontresina 42-Frau 315 Malgiaritta Karin 1974 Oberiberg 2:13.23,0 42.41.9 42-Mann 3393 Manser Bruno 1971 Pfäffikon SZ 2:22.04,3 59.41.4 42-Mann 4095 Marfurt Louis 1985 Küssnacht am 2:32.30,9 1:10.08,0 42-Mann 2923 Mattmann Alexander 1978 Einsiedeln 2:14.46,5 52.23.6 42-Mann 7027 Meyer Ramon 1981 Sattel 3:26.40,1 2:04.17,2 42-Mann 6124 Mucha Max 1988 Wollerau 3:05.38,0 1:43.15,1 42-Frau 109 Müller Flurina 2001 Einsiedeln 1:52.40,9 21.59.8 21-Mann 7 Müller Gian-Andri 2003 Einsiedeln 48.54.8 3.53.9 21-Frau 718 Müller Kirsten 1973 Küssnacht am 2:10.35,2 1:20.34,6 21-Mann 39 Müller Nicola 1999 Einsiedeln 55.47.2 10.46.3 42-Mann 3484 Nadler Urs 1974 Arth 2:23.25,7 1:01.02,8 42-Mann 143 Näf Nico 1997 Steinen 1:31.24,9 9.02.0 42-Mann 6169 Nauer Oski 1971 Oberiberg 3:06.37,5 1:44.14,6 42-Mann 6349 Niederberger Daniel 1979 Gersau 3:09.54,1 1:47.31,2 42-Frau 1259 Niederberger Marina 1985 Seewen SZ 3:07.08,3 1:36.27,2 42-Mann 4452 Notter André 1975 Schindellegi 2:37.23,2 1:15.00,3 42-Mann 6354 Odermatt Franz 1953 Brunnen 3:09.59,3 1:47.36,4 42-Mann 2243 Ott Andreas 1969 Wollerau 2:05.08,1 42.45.2 42-Mann 1077 Ott Marcel 1979 Unteriberg 1:49.59,2 27.36.3 21-Mann 84 Paul Aksel 2003 Schindellegi 1:06.05,1 21.04.2 42-Frau 590 Pfyl Anna 1967 Schwyz 2:33.03,1 1:02.22,0 42-Mann 454 Pfyl Lorenz 1992 Schwyz 1:41.51,7 19.28.8 42-Mann 864 Philipp David 1993 Rothenthurm 1:47.20,1 24.57.2 42-Mann 2161 Philipp Franz 1968 Rothenthurm 2:03.46,8 41.23.9 42-Mann 1362 Philipp Joël 1994 Rothenthurm 1:53.05,0 30.42.1 42-Frau 807 Poletti Petra 1975 Wilen b. Woll 2:45.07,0 1:14.25,9 42-Frau 1217 Pötz Patrizia 1987 Einsiedeln 3:04.57,2 1:34.16,1 42-Mann 730 Pradera Marco 1972 Galgenen 1:45.31,1 23.08.2 42-Mann 489 Pulfer Rolf 1985 Einsiedeln 1:42.16,7 19.53.8 42-Mann 171 Pulfer Stefan 1981 Einsiedeln 1:33.06,4 10.43.5 42-Mann 7107 Pult Jonas 1990 Galgenen 3:28.28,4 2:06.05,5 42-Mann 5008 Ravasio Sandro 1987 Arth 2:46.17,9 1:23.55,0 42-Mann 3560 Reichlin Josef 1962 Ibach 2:24.28,2 1:02.05,3 42-Mann 3975 Reichmuth Andreas 1992 Schwyz 2:30.40,2 1:08.17,3 42-Mann 279 Reichmuth Markus 1994 Schwyz 1:38.05,7 15.42.8 42-Frau 1709 Rohrer Giulia 1996 Ibach 3:27.03,7 1:56.22,6 42-Mann 7049 Ronnie Stephen 1999 Freienbach 3:27.08,3 2:04.45,4 42-Mann 2098 Rothlin Martin 1967 Einsiedeln 2:02.58,4 40.35.5 42-Mann 7084 Rotzler Edwin 1947 Siebnen 3:28.02,6 2:05.39,7 42-Mann 7086 Ruoss Heinz 1957 Altendorf 3:28.03,5 2:05.40,6 42-Mann 69 Schaad Fabian 1992 Unteriberg 1:25.40,9 3.18.0 21-Mann 86 Schaedler Beat 1962 Einsiedeln 1:06.39,5 21.38.6 21-Mann 238 Schädler Stefan 1992 Einsiedeln 1:20.43,1 35.42.2 42-Mann 1175 Schädler Thomas 1987 Trachslau 1:51.04,0 28.41.1 42-Mann 3124 Schättin Patrik 1976 Wangen SZ 2:17.50,1 55.27.2 42-Mann 2652 Schelbert Oskar 1962 Steinen 2:10.59,1 48.36.2 42-Mann 5521 Schelbert Stefan 1966 Muotathal 2:55.46,0 1:33.23,1 42-Mann 8133 Schibig Marco 1974 Brunnen 4:20.56,3 2:58.33,4 21-Frau 220 Schilliger Linda 1994 Einsiedeln 1:32.56,4 42.55.8 42-Mann 4856 Schmucki Guido 1966 Lachen SZ 2:43.52,7 1:21.29,8 42-Mann 4117 Schnellmann Paul 1982 Altendorf 2:32.51,7 1:10.28,8 42-Mann 5299 Schnider Franz 1958 Trachslau 2:51.41,4 1:29.18,5 42-Frau 78 Schnüriger Anita 1967 Einsiedeln 1:49.31,7 18.50.6 42-Frau 1163 Schnyder Andrea Marlis 1988 Vorderthal 3:02.32,2 1:31.51,1 42-Mann 3318 Schnyder Cédric 1992 Einsiedeln 2:20.53,3 58.30.4 42-Mann 140 Schön Reto 1972 Gross 1:31.22,3 8.59.4 42-Frau 969 Schönbächler Monika 1967 Einsiedeln 2:54.14,8 1:23.33,7 42-Frau 1710 Schönbächler-Rohrer Se 1988 Trachslau 3:27.06,0 1:56.24,9 42-Mann 2678 Schorno Beat 1976 Brunnen 2:11.18,8 48.55.9 42-Mann 6332 Schroth Lukas 1985 Bäch SZ 3:09.23,7 1:47.00,8 42-Frau 670 Schuler Carmen 2000 Rothenthurm 2:37.20,6 1:06.39,5 42-Frau 154 Schuler Edith 1966 Alpthal 1:56.52,1 26.11.0 42-Frau 998 Schuler Petra 1993 Rothenthurm 2:55.26,5 1:24.45,4 42-Mann 2031 Schuler Roli 1959 Ibach 2:01.58,7 39.35.8 42-Frau 453 Schuler Sabrina 1991 Alpthal 2:23.26,2 52.45.1 42-Frau 449 Schuler-Schuler Margri 1972 Rothenthurm 2:23.14,9 52.33.8 42-Mann 2571 Schuler-Schuler Roger 1968 Rothenthurm 2:09.53,3 47.30.4 42-Frau 2160 Schuler Valerie 1988 Pfäffikon SZ 3:57.00,5 2:26.19,4 42-Mann 4587 Schurtenberger Hebi 1971 Goldau 2:39.30,7 1:17.07,8 42-Frau 511 Schwarzentruber Cornel 1981 Rothenthurm 2:27.36,2 56.55.1 42-Frau 155 Seematter Antoinette 1969 Gross 1:57.06,3 26.25.2 42-Mann 6823 Sidler Markus 1961 Küssnacht am 3:20.58,1 1:58.35,2 42-Frau 1950 Smole Petra 1979 Wollerau 3:40.56,4 2:10.15,3 42-Mann 408 Sommerhalder Andreas 1959 Oberiberg 1:40.59,2 18.36.3 21-Frau 605 Sperisen Rebecca 1990 Arth 1:57.51,9 1:07.51,3 42-Frau 259 Spleiss Aline 1992 Einsiedeln 2:07.36,7 36.55.6 21-Mann 561 Stadler Johannes 1981 Steinerberg 1:43.09,6 58.08.7 42-Mann 1336 Stalder Paul 1967 Goldau 1:52.51,2 30.28.3 42-Mann 7592 Steimen Thomas 2002 Wollerau 3:45.50,9 2:23.28,0 42-Mann 158 Steinauer Marc 1993 Einsiedeln 1:32.57,8 10.34.9 42-Mann 84 Steinauer Ricky 2000 Einsiedeln 1:27.56,0 5.33.1 42-Mann 1681 Steiner Albert 1962 Schwyz 1:56.40,2 34.17.3 42-Mann 4433 Steiner Werner 1965 Schwyz 2:37.03,0 1:14.40,1 42-Mann 2728 Steiner Xaver 1953 Brunnen 2:12.00,6 49.37.7 42-Mann 4987 Szvoboda Ruben 1991 Euthal 2:45.57,5 1:23.34,6 42-Mann 363 Tribelhorn Patrick 1975 Reichenburg 1:39.49,2 17.26.3 42-Mann 3952 Trütsch Pirmin 1990 Unteriberg 2:30.17,8 1:07.54,9 42-Mann 2760 Truttmann Martin 2000 Steinerberg 2:12.27,3 50.04.4 42-Mann 3108 Truttmann Toni 1967 Steinerberg 2:17.32,7 55.09.8 42-Mann 6261 Tschirch Timo 1964 Trachslau 3:08.14,2 1:45.51,3 42-Mann 206 Tschuemperlin Rene 1971 Unteriberg 1:35.14,3 12.51.4 42-Mann 5716 Tschuor Mario 1983 Lachen SZ 2:58.34,6 1:36.11,7 42-Mann 1562 Uhl Pascal 1983 Pfäffikon SZ 1:55.10,5 32.47.6 21-Mann 59 Ulrich Kim 1997 Einsiedeln 59.36.1 14.35.2 42-Frau 415 Ulrich Monika 1981 Einsiedeln 2:21.32,7 50.51.6 42-Mann 3195 Ulrich Patrick 1982 Feusisberg 2:19.03,8 56.40.9 42-Mann 6608 Ulrich Paul 1965 Goldau 3:15.38,4 1:53.15,5 42-Mann 269 Ulrich Sepp 1966 Einsiedeln 1:37.35,8 15.12.9 42-Mann 3546 Ulrich Wendelin 1995 Bennau 2:24.17,3 1:01.54,4 21-Frau 178 Vanoli Cornelia 1959 Küssnacht am 1:29.57,9 39.57.3 42-Mann 2985 Vögeli Marco 1973 Pfäffikon SZ 2:15.46,6 53.23.7 42-Mann 939 Vogt Philippe 1995 Wangen SZ 1:48.27,1 26.04.2 42-Mann 1349 Volkov Sasha 1975 Lachen SZ 1:52.57,3 30.34.4 42-Mann 4482 von Euw Christoph 1985 Küssnacht am 2:37.49,2 1:15.26,3 42-Frau 728 von Euw Claudia 1987 Küssnacht am 2:40.18,9 1:09.37,8 42-Mann 2629 von Euw Heinz 1958 Küssnacht am 2:10.41,3 48.18.4 42-Frau 392 von Euw Nadia Giulia 1995 Pfäffikon SZ 2:19.55,5 49.14.4 42-Mann 6957 von Troschke Otto 1984 Pfäffikon SZ 3:24.38,0 2:02.15,1 42-Frau 294 Waldis Milena 1996 Morschach 2:11.14,6 40.33.5 42-Mann 8072 Weber Cédric 1972 Einsiedeln 4:14.54,6 2:52.31,7 42-Mann 4534 Wegmann Fabian 1992 Wilen b. Woll 2:38.40,7 1:16.17,8 42-Mann 7318 Weiler Walter 1969 Arth 3:34.58,6 2:12.35,7 42-Mann 1396 Weingartner Philipp 1973 Studen SZ 1:53.24,1 31.01.2 42-Mann 1626 Weiss Carlo 1961 Wangen SZ 1:55.57,1 33.34.2 42-Mann 2302 Weiss Roman 1997 Wangen SZ 2:05.55,3 43.32.4 42-Frau 128 Weizenegger Ines 1978 Einsiedeln 1:54.45,1 24.04.0 42-Mann 164 Weizenegger Johannes 1978 Einsiedeln 1:33.03,4 10.40.5 42-Mann 6778 Wyler Roman 1995 Wangen SZ 3:19.56,7 1:57.33,8 42-Frau 2138 Zanchin Laura 1995 Tuggen 3:55.22,4 2:24.41,3 42-Mann 6966 Zanchin Silvano 1967 Schübelbach 3:24.55,1 2:02.32,2 42-Mann 4900 Zehnder Fredi 1964 Einsiedeln 2:44.30,8 1:22.07,9 21-Frau 323 Zehnder-Kälin Ruth 1962 Bennau 1:39.50,5 49.49.9 42-Mann 1186 Zehnder Quirin 1990 Einsiedeln 1:51.09,4 28.46.5 42-Mann 2473 Zeugin Fabian 1988 Trachslau 2:08.28,6 46.05.7 42-Mann 4535 Ziltener Pascal 1987 Wollerau 2:38.41,2 1:16.18,3 42-Frau 458 Zürcher Pia 1974 Reichenburg 2:23.53,9 53.12.8

Rangliste Kanton Uri

Schnellster Urner am 51. Engadin Skimarathon über die Marathon-Distanz ist Roman Furger aus Schattdorf in einer Zeit von 1 Stunde 25 Minuten und 41 Sekunden, knapp dreieinhalb Minuten hinter Dario Cologna. Die schnellste Urnerin über die Marathon-Distanz ist Margrith Abächerli aus Erstfeld in einer Zeit von 1 Stunde, 47 Minuten und 13 Sekunden. Insgesamt kamen aus Uri 122 Langläuferinnen und Langläufer ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Kategorie Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Zeit Rückstand

Rangliste Kanton Zug

293 Zugerinnen und Zuger liefen am 51. Engadin Skimarathon entweder über den Marathon oder den Halbmarathon ins Ziel. Schnellster Zug über die Marathon-Distanz ist Michael Eggenberger aus Hünenberg See in einer Zeit von 1 Stunde 29 Minuten und 58 Sekunden. Bei den Frauen lief Isabel Gilli aus Risch in einer Zeit von 2 Stunden, 2 Minuten und 26 Sekunden als schnellste Zugerin ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname: