Endlich zu Null – Wil besiegt Xamax Mit einem verdienten 2:0 Erfolg sichern sich die Wiler den dritten Heimsieg in Folge. Gegen mittelmässige Neuenburger kamen nur selten Zweifel über den Spielausgang auf.

Sofian Bahloul entschied mit einem 2:0 die Partie. Bild: Gianluca Lombardi

Der FC Wil machte gegen Xamax dort weiter, wo er in der Vorwoche gegen Yverdon Sport aufgehört hatte. Mit einem attraktiven, aber nicht ganz so offensiven Auftritt, waren die Äbtestädter die spielbestimmende Mannschaft im ersten Durchgang. Die erste Torchance ging zwar bereits nach sechs Minuten in an die Neuenburger, danach kamen die Gäste aber kaum noch zum Zug.

Was aber an diesem Samstagabend nicht wie gewohnt zur Geltung kam, war das sonst so aggressive und effiziente Pressing des FC Wil. Das lag auch daran, dass die Gäste aus Neuenburg sich immer wieder geschickt aus der Umklammerung befreiten, indem ihre Aussenverteidiger hoch standen und so der Ball schnell verlagert werden konnte.

Vorteile für Wil

Für den 1:0 Führungstreffer musste ein Foulelfmeter herhalten. Nach einer wunderschönen Kombination konnte Valon Fazliu nur regelwidrig gestoppt werden. Wieso Neuenburgs Liridon Berisha gefühlte 5 Minuten den Entscheid des Unparteiischen in Frage stellte dürfte sein Geheimnis bleiben. Der Gefoulte selbst liess sich davon nicht ablenken, trat selbst zum Elfmeter an und brachte seine Mannschaft in Führung.

In der Folge hatten die Wiler das Spiel im Griff, Glanzpunkte blieben aber weitestgehend Mangelware. So war die Pausenführung der Hausherren nicht zwingend, aber durchaus verdient. Von Xamax kam in den ersten 45 Minuten schlichtweg zu wenig.

Entscheidung kurz vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel agierten die Westschweizer deutlich aggressiver und zielstrebiger. Weil die Wiler aber in der Defensive sichtbar konsequenter zur Sache gingen, konnten sie ihren Gegner weitestgehend neutralisieren. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Raphael Nuzzolo, aus er aus guter Position links am Tor vorbei schoss.

Mit zunehmender Spieldauer gewann der FC Wil wieder an Gefährlichkeit hinzu. Immer wieder versuchten es die Äbtestädter mit schnellen Vorstössen. Einen davon verwertete Sofian Bahloul souverän zum 2:0 und feierte seinen Treffer frenetisch mit den treuen Fans hinter dem Tor.

Am Ende war es ein Sieg, der in seiner Art und Weise aber auch in seiner Höhe in Ordnung ging. Die Wiler zeigten eine konzentrierte und hungrige Leistung, wärend ihr Gegner viele ihrer Qualitäten vermissen liesen. Mit diesem Erfolg bleiben die Ostschweizer weitern am Mittelfeld dran und dürfen immer noch eine Platzierung in der vorderen Hälfte schielen.

Telegramm:

FC Wil 1900 – Neuchatel Xamax FCS 2:0 (1:0)

Sportpark Bergholz, Wil: 860 Zuschauer – Schiedsrichter: Kanagasingam.

Tore: 21. Fazliu (Foulelfmeter) 1:0, 92. Bahloul 2:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Zali (58. Tonbul), Heule; Zumberi (58. Brahimi), Muntwiler, Fazliu (92. Rustemoski); Bahloul (92. Frei), Silvio, Lukembila (83. Toure).

Neuchatel: Guivarch; Gomes, Epitaux, Berisha, Ouattara (72. Goncalves); Marchand (38. Kasongo), Gazzetta (72. Lahiouel), Beloko, Maurer (76. Rodriguez); Surdez (72. Dakouri), Nuzzolo.

Bemerkungen: Wil ohne Sauter, Ismaili, Ndau, Malinowski, Bega (alle verletzt), Abubakar und Coric (beide nicht im Aufgebot). Neuchâtel ohne Saiz, Pasche, Veloso, Hammerich, Ouhfasa, Alili, Tavares, Koide (alle verletzt) und Roth (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 19. Marchand, 33. Maurer, 35. Zumberi, 49. Bahloul.