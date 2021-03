EM 2021 Fussball-Europameisterschaft: Alle Teams, alle Stadien, alle Termine 24 Mannschaften kämpfen um den Titel, vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf europäischen Städten und einer asiatischen Stadt. Ob dieses Turnier wie geplant stattfinden kann, zeigt sich in den kommenden Wochen.

Haris Seferovic: Wird «der Mann aus Sursee» auch an der EM für die Schweiz treffen? Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ursprünglich hätte die Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 durchgeführt werden sollen. Nachdem die Uefa sich zuerst lange weigerte, eine Verschiebung zu kommunizieren, liess Corona dem Fussballverband schliesslich keine Wahl. Am 17. März 2020 gab die Uefa die Verschiebung der EM um ein Jahr bekannt. Neu findet sie vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 statt. Trotzdem heisst das Turnier offiziell weiterhin Uefa Euro 2020.

Die Europameisterschaft wurde erstmals 1960 in Frankreich ausgetragen. Die drei Medaillengewinner von damals vertraten Länder, die es allesamt nicht mehr gibt: Europameister wurde die Sowjetunion. Sie besiegte Jugoslawien in der Verlängerung des Finals mit 2:1. Den dritten Platz sicherte sich die Tschechoslowakei mit einem 2:0-Erfolg im kleinen Finale gegen Gastgeber Frankreich.

Zum 60-Jahr-Jubiläum wollte die Uefa die EM in möglichst viele verschiedene Länder bringen und Spiele in insgesamt zwölf verschiedenen Städten austragen. Statt nur in einem Land eine Party zu haben, werde man so über ganz Europa eine Party veranstalten, liess sich Gianni Infantino 2012 zitieren. Der heutige Fifa-Präsident war damals noch Uefa-Generalsekretär. An der Idee will man trotz der Verschiebung festhalten. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist unsicher (siehe Austragungsorte).

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie machen verschiedene Gerüchte über eine mögliche Änderung der Spielorte die Runde.

Die Uefa will allerdings weiterhin an den zwölf verschiedenen Austragungsorten festhalten. Mitte März sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, alle Ausrichter müssten garantieren können, dass Fans zugelassen sind. Geisterspiele seien keine Option. Bis zum 7. April läuft eine erste Frist für die Organisatoren. Was passiert, wenn die Ausrichter nicht garantieren können, dass Fans zugelassen sind, ist noch nicht klar. Sollten die ursprünglich vorgesehen Stadien zum Zug kommen, wird in diesen zwölf Städten gespielt:

Die Halbfinals und der Final finden in London statt.

Ort des Finals: 90'000 Zuschauer haben im Wembley-Stadion Platz. Bild: Jbmg40

Seit der Europameisterschaft 2016 treten 24 Mannschaften in der ersten Runde in sechs Gruppen an. Jede Mannschaft absolviert drei Spiele, da innerhalb einer Gruppe jede Mannschaft einmal gegen jede spielt. Für den Achtelfinal qualifizieren sich neben den Gruppenersten und -zweiten aus jeder Gruppe (12 Mannschaften) auch die vier besten Gruppendritten. Ab dem Achtelfinal gilt das K.-o.-System, der Verlierer jedes Spiels scheidet aus.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nimmt zum fünften Mal in der Geschichte an einer EM-Endrunde teil.

Nation FIFA-Rang (10.12.20) Teilnahmen an einer Endrunde Belgien 1 6 Italien 10 10 Polen 19 4 Russland 39 6 Ukraine 24 3 Spanien 6 11 England 4 10 Frankreich 2 10 Tschechien 42 7 Türkei 32 5 Finnland 54 1 Schweden 20 7 Deutschland 13 13 Kroatien 11 6 Niederlande 14 10 Österreich 23 3 Portugal 5 8 Dänemark 12 9 Schweiz 16 5 Wales 18 2 Nordmazedonien 65 1 Ungarn 40 4 Slowakei 33 2 Schottland 48 3

2016: Christiano Ronaldo stemmt den Pokal in die Höhe ‒ Portugal ist zum ersten Mal Europameister. Bild: Keystone

In der Qualifikation für die Europameisterschaft spielte die Schweizer Nationalmannschaft gegen Georgien, Dänemark, Irland und Gibraltar und holte den Gruppensieg. Das Team wird seit dem 1. Juli 2014 von Vladimir Petkovic trainiert. Das letzte Kader stellte sich wie folgt zusammen. Das definitive Kader hat der Fussballverband noch nicht bekanntgegeben.

Name Spiele Tore Verein Debüt Torwart Yvon Mvogo 3 0 PSV Eindhoven 2018 Yann Sommer 58 0 Borussia Mönchengladbach 2012 David von Ballmoos 0 0 BSC Young Boys Abwehr Manuel Akanji 25 0 Borussia Dortmund 2017 Loris Benito 10 1 Girondins Bordeaux 2018 Eray Cömert 3 0 FC Basel 2019 Michael Lang 31 3 Borussia Mönchengladbach 2013 Bećir Omeragić 3 0 FC Zürich 2020 Ricardo Rodríguez 77 8 FC Turin 2011 Fabian Schär 58 8 Newcastle United 2013 Mittelfeld Michel Aebischer 3 0 BSC Young Boys 2019 Edimilson Fernandes 19 0 1. FSV Mainz 05 2016 Pajtim Kasami 12 2 FC Basel 2013 Xherdan Shaqiri 86 22 FC Liverpool 2010 Djibril Sow 13 0 Eintracht Frankfurt 2018 Renato Steffen 14 0 VfL Wolfsburg 2015 Granit Xhaka 89 12 FC Arsenal 2011 Steven Zuber 32 6 Eintracht Frankfurt 2017 Sturm Breel Embolo 40 4 Borussia Mönchengladbach 2015 Mario Gavranović 26 10 Dinamo Zagreb 2011 Admir Mehmedi 70 10 VfL Wolfsburg 2011 Haris Seferović 70 19 Benfica Lissabon 2012 Ruben Vargas 8 1 FC Augsburg 2019

In der Schweiz wird die SRG die Fussball-Europameisterschaft exklusiv im Fernsehen und Radio begleiten. CH Media wird in Print und online intensiv über die Schweizer Fussball-«Nati» und die EM berichten.

Dat. Uhrzeit Match Spielort Fr, 11.06.2021 21:00 Türkei – Italien Rom Sa, 12.06.2021 15:00 Wales – Schweiz Baku Sa, 12.06.2021 18:00 Dänemark – Finnland Kopenhagen Sa, 12.06.2021 21:00 Belgien – Russland St. Petersburg So, 13.06.2021 15:00 England – Kroatien London So, 13.06.2021 18:00 Österreich – Nordmazedonien Bukarest So, 13.06.2021 21:00 Niederlande – Ukraine Amsterdam Mo, 14.06.2021 15:00 Schottland – Tschechien Glasgow Mo, 14.06.2021 18:00 Polen – Slowakei Dublin Mo, 14.06.2021 21:00 Spanien – Schweden Bilbao Di, 15.06.2021 18:00 Ungarn – Portugal Budapest Di, 15.06.2021 21:00 Frankreich – Deutschland München Mi, 16.06.2021 15:00 Finnland – Russland St. Petersburg Mi, 16.06.2021 18:00 Türkei – Wales Baku Mi, 16.06.2021 21:00 Italien – Schweiz Rom Do, 17.06.2021 15:00 Ukraine – Nordmazedonien Bukarest Do, 17.06.2021 18:00 Dänemark – Belgien Kopenhagen Do, 17.06.2021 21:00 Niederlande – Österreich Amsterdam Fr, 18.06.2021 15:00 Schweden – Slowakei Dublin Fr, 18.06.2021 18:00 Kroatien – Tschechien Glasgow Fr, 18.06.2021 21:00 England – Schottland London Sa, 19.06.2021 15:00 Ungarn – Frankreich Budapest Sa, 19.06.2021 18:00 Portugal – Deutschland München Sa, 19.06.2021 21:00 Spanien – Polen Bilbao So, 20.06.2021 18:00 Italien – Wales Rom So, 20.06.2021 18:00 Schweiz – Türkei Baku Mo, 21.06.2021 18:00 Nordmazedonien – Niederlande Amsterdam Mo, 21.06.2021 18:00 Ukraine – Österreich Bukarest Mo, 21.06.2021 21:00 Russland – Dänemark Kopenhagen Mo, 21.06.2021 21:00 Finnland – Belgien St. Petersburg Di, 22.06.2021 21:00 Tschechien – England London Di, 22.06.2021 21:00 Kroatien – Schottland Glasgow Mi, 23.06.2021 18:00 Slowakei – Spanien Bilbao Mi, 23.06.2021 18:00 Schweden – Polen Dublin Mi, 23.06.2021 21:00 Deutschland – Ungarn München Mi, 23.06.2021 21:00 Portugal – Frankreich Budapest