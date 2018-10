Nach Eklat in der Garderobe: SC Kriens schmeisst Spieler raus

Der SC Kriens konnte im Sommer den Aufstieg seiner 1. Mannschaft in die Challenge League bejubeln. Nun feiert er am Freitag und am Samstag die offizielle Eröffnung seines neuen Stadions. Am Freitag gehört das Stadion sozusagen der gesamten Bevölkerung: von 10 bis 17 Uhr sind Tür und Tor geöffnet, dasselbe gilt für Samstag von 8.30 bis 12 Uhr. In dieser Zeit können die Räumlichkeiten des neuen Kleinfeld besichtigt werden.

Für den Samstagnachmittag wird dann der ganz grosse Aufmarsch erwartet: Der offizielle Eröffnungsakt findet um 15 Uhr statt; um 16.30 wird die Partie Kriens – Grasshoppers (Super League) angepfiffen. Anschliessend heisst es: Feiern und Festen inklusive musikalische Unterhaltung und Tombola. Dabei wird sich die komplette 1. Mannschaft, die kurz zuvor noch gegen GC im Einsatz war, unters Publikum mischen.

Der Eintritt zum Eröffnungsspiel SCK – GC kostet 15 Franken (Jugendliche 5 Franken). Die Stadion-Anlässe vor und nach dem Spiel können kostenlos besucht werden. SCK-Fans, die sich am Crowdfunding beteiligt haben, haben an diesem Tag mit ihrem Stadionbauer-Shirt sowieso freien Eintritt. (tbu)