Timo Meier ist in der NHL weiter in Skorerlaune und wird zum besten Spieler gewählt

Sechs Skorerpunkte in zwei Partien: Timo Meier ist in Hochform. In der Nacht auf Mittwoch verbucht der Herisauer drei Assists für die San Jose Sharks, die sich daheim 6:2 gegen Colorado Avalanche durchsetzen. Meier wird als bester Spieler des Abends ausgezeichnet.