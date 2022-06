Eishockey Sie spannen wieder zusammen: Timo Meier wird einstimmig in den Vorstand seines SC Herisau gewählt Der ruhmreiche Weltstar der San Jose Sharks unterstützt künftig seinen Herzensklub.

Timo Meier war einst Junior im SC Herisau, verliess den Klub aber schon früh. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Der SC Herisau erhält Verstärkung. An der Hauptversammlung von Montagabend im Casino Herisau wurde der NHL-Spieler Timo Meier einstimmig in den Vorstand des Klubs gewählt.

Der 25-jährige Schweizer Internationale ist in Herisau aufgewachsen. Beim Ausserrhoder Verein, dessen erste Mannschaft in der 1. Liga spielt, durchlief Meier die Nachwuchsabteilung, ehe er den Klub bereits als Jugendlicher verliess. 2013 wechselte er nach Nordamerika. Seit 2015 steht der Appenzeller bei den San Jose Sharks unter Vertrag.

Im Februar bestritt Meier das All-Star-Game

Meier war in der vergangenen Saison der erste Spieler in der 31-jährigen Geschichte der San Jose Sharks, der fünf Tore in einer Partie erzielte. Inzwischen gehört er zu den besten NHL-Akteuren überhaupt. Im vergangenen Februar bestritt Meier das NHL-All-Star-Game.

Über seine Wahl in den Vorstand des SC Herisau sagt Timo Meier: «Ich freue mich ausserordentlich, dass ich meinem Herzensklub etwas zurückgeben und ihn mit meinem Know-how unterstützen kann.»