EISHOCKEY Rapperswil-Jonas Playoff-Märchen beweist: Die St.Galler sind definitiv in der National League angekommen Rapperswil-Jona hat mit dem ersten Halbfinaleinzug seit 15 Jahren Clubgeschichte geschrieben. Und die Stadt in eine Euphorie versetzt, die über die Region ausstrahlte und das Image des Vereins nachhaltig prägen dürfte. Der Exploit der Ostschweizer zeigt, was ein Aussenseiter erreichen kann, wenn zwischen Trainer und Spielern eine aussergewöhnliche Bindung besteht. Tim Frei

Geniessen das Bad in der Menge: Rapperswil-Jonas Headcoach Jeff Tomlinson (ganz links), seine Assistenztrainer, die Spieler und die Betreuer. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone (Rapperswil-Jona, 1. Mai 2021)

Mit dem überraschenden Lauf in den Playoffs hat Rapperswil-Jona eine Cinderella-Story geschrieben, die den Reiz des Sports ausmacht. Und die eine Stadt in eine Euphorie versetzt hat, über die Region ausstrahlte und das Image des Clubs nachhaltig prägen dürfte. Spätestens nach diesem Exploit ist klar: Sechs Jahre nach dem Abstieg sind die St.Galler definitiv angekommen in der National League.

Rapperswils erstmaliger Halbfinaleinzug seit 15 Jahren steht exemplarisch dafür, was ein Aussenseiter erreichen kann, wenn zwischen Trainer und Mannschaft eine aussergewöhnliche Bindung besteht. Jeff Tomlinson war für die Spieler mehr als nur ein Headcoach, sondern vor allem auch ein Freund.

Ein Freund, für den sie bereit waren, durchs Feuer zu gehen: Als im Februar bekannt wurde, dass Tomlinsons Erfolgsära in Rapperswil nach dieser Saison enden wird, verstärkte sich diese enge Bindung nochmals: Die Spieler entwickelten eine «Einer für alle, alle für einen»-Einstellung, um ihrem Trainer den verdienten und bestmöglichen Abschied zu ermöglichen.

55 Prozent aller Spiele gewonnen: Tomlinson hauchte Rapperswil wieder eine Winnermentalität ein

Teams auf einer solchen Mission sind nur schwer zu bezwingen. Dass bei Rapperswil alle an einem Strick ziehen, war im Playoff nicht zu übersehen: Die St. Galler blockten klar am meisten Schüsse aller Teams, traten mit gesunder Härte auf – und zogen ihr konsequentes Spiel durch. Nur so gelang es ihnen, deutlich besser besetzte Teams aus dem Wettbewerb zu kegeln – respektive Zug zu ärgern.

Tomlinson wird einen speziellen Platz in der Vereinshistorie einnehmen. Für viele Anhänger wird er als Clublegende in Erinnerung bleiben. Nicht ohne Grund: Aufstieg, Cup-Sieg und Playoff-Halbfinal in der National League – so erfolgreich war keiner seiner Vorgänger. Er schaffte dies, indem er dem Verein nach dem Abstieg wieder eine Winnermentalität einhauchte: Aus den 377 Partien, in denen er an der Bande stand, holte er 208 Siege – 55 Prozent aller Spiele.

Die Fussstapfen, in die sein Nachfolger Stefan Hedlund aus Schweden tritt, sind riesig. Doch der Verein hat die Lehren aus dem Abstieg gezogen – und läuft kaum Gefahr, von seinem demütigen Weg abzukommen.