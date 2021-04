EISHOCKEY-PLAYOFFS Als der heutige Rappi-Stürmer Marco Lehmann aus einem Solo zwei Penaltys herausholte – der Aufsteiger der Saison im Porträt Der 22-jährige Marco Lehmann machte an der U20-WM 2019 in Kanada erstmals von sich reden. Am Samstagabend strebt der Stürmer mit Rapperswil-Jona den nächsten Playoffsieg gegen Lugano an. Ein Gespräch über sein Tor im zweiten Spiel der Serie, seine Auszeichnung und Trainer Jeff Tomlinson.

Mit Tempo und Raffinesse: Rapperswils Marco Lehmann jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Lugano. Bild: Freshfocus / Thomas Oswald

Das war mal wieder ein für Marco Lehmann typisches Tor: Rapperswil-Jonas Stürmer düpierte mit seinem ansatzlosen Antritt gleich zwei Lugano-Verteidiger – und erhöhte anschliessend auf 2:0. Ein Treffer, von dem sich die Tessiner im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie nicht mehr erholten. Überraschend waren die Freiheiten, die Lehmann genoss. Zumal es kein Geheimnis ist, dass der 22-Jährige zu den begabtesten Schlittschuhläufern auf Schweizer Eis zählt. Lehmann sagt:

«Ich versuchte mein Glück durch die Mitte, weil ich erkannte, dass die beiden Verteidiger etwas weit voneinander entfernt standen.»

Lehmann, im Zürcher Oberland in Bauma aufgewachsen, machte vor über zwei Jahren erstmals von sich reden. An der U20-WM 2019 gelang ihm gegen Russland etwas, was bis damals wohl ein Novum gewesen ist. Ein gegnerischer Verteidiger konnte Lehmann nur noch mit unerlaubten Mitteln stoppen, sodass es einen Penalty gab. Was so weit nichts Aussergewöhnliches war. Weil der Stürmer aber zweimal von den Beinen geholt wurde, erhielt die Schweiz gar zwei Penaltys – das wiederum war nichts Alltägliches.

Das gab gleich zwei Penaltys: Marco Lehmann (rechts) wurde an der U20-WM 2019 zweimal von den Beinen geholt. youtube.com

Kaum jemand hatte so etwas schon erlebt. Gleich erging es Lehmann: «Ich hatte nicht gewusst, dass es aus einer Situation zwei Penaltys geben kann. Wir hatten mehr mit einem Versuch und einer Strafe gerechnet.»

2019 mit der Schweiz und dem heutigem Rappi-Linienpartner Nando Eggenberger Vierter an U20-WM geworden

Marco Lehmann Bild: PD

Für Lehmann, der bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Spiel heraus zwei Tore erzielt hatte, bot sich somit beim Stand von 3:3 die grosse Chance auf den Hattrick. Doch er scheiterte, weil ihm der Puck auf dem Eis entglitt. Auch beim zweiten Versuch reüssierten die Schweizer nicht – der heutige NHL-Spieler Philipp Kurashev setzte den Puck neben das Tor.

Auch wenn schliesslich eine 4:7-Niederlage resultierte: Für Lehmann und seine Mitspieler – darunter Captain Nando Eggenberger, sein heutiger Sturmpartner bei Rapperswil-Jona – bleibt die Junioren-WM dennoch in sehr guter Erinnerung. Schliesslich wurden sie Vierter; so gut war die Schweiz seit 2010 nicht mehr gewesen.

Zusammen mit Yannick Zehnder zum Aufsteiger der Saison gewählt

So richtig aufgegangen ist Lehmanns Stern in dieser National-League-Saison. Er, der auf diese Spielzeit hin von Kloten zu den St.Gallern gewechselt hatte, wurde als viertbester Skorer Rapperswils zum Aufsteiger des Jahres gewählt – zusammen mit Zugs Yannick Zehnder. «Ich bin glücklich und dankbar über diese Ehre», sagt Lehmann. Doch er betont:

«Ich konnte das nur erreichen, weil Rappi mir das Vertrauen geschenkt und mir eine wichtige Rolle gegeben hat.»

Lehmann erhält etwa im Unterzahlspiel an der Seite von Captain Andrew Rowe sehr viel Eiszeit. Was in diesem jungen Alter alles andere als selbstverständlich ist. Doch aufgrund seiner temporeichen Spielweise ist er geradezu prädestiniert dafür. Zusammen mit dem US-Amerikaner erspielt er sich fast in jeder Partie Konterchancen im Boxplay.

Lehmann: «Jeder hat gesehen, wie wichtig Jeffs Präsenz ist»

Die Spieler von Rapperswil-Jona haben in den vergangenen Tagen oft betont, welche Bedeutung Trainer Jeff Tomlinson für sie hat. Eindrücklich zeigte sich das am Donnerstag beim Heimsieg, als die St.Galler wieder auf ihren Headcoach zählen konnten. Lehmann bestätigt: «Es hat wohl jeder gesehen, wie wichtig seine Präsenz ist. Es gelang uns, nochmals eine Schippe draufzulegen.»

Hat Rapperswil-Jona nach dem Abstieg zurück zum Erfolg geführt: Trainer Jeff Tomlinson. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Lehmann lobt Tomlinsons menschliche Art und seine Kompetenzen als Trainer. Bekanntlich endet die erfolgreiche Ära des Kanadiers in Rapperswil nach dieser Saison. «Wir wollen es deshalb besonders für ihn sehr gut machen», sagt der Stürmer. Lehmann weiss, dass Tomlinson einen nicht unerheblichen Anteil an seiner starken Saison hat:

«Er hat mir eine Rolle gegeben, in der ich wachsen konnte.»

Am Samstagabend in Lugano strebt Rapperswil-Jona selbstredend den nächsten Sieg an – mindestens einmal müssen die St.Galler im Tessin gewinnen, um weiterzukommen. Für Lehmann ist klar, dass Lugano eine Reaktion zeigen will. Er erwartet denn auch ein enges und hartes Spiel: «Wir müssen von Anfang an parat sein und dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.»