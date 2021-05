EISHOCKEY Dämpfer für Kevin Fiala im NHL-Playoff In der Begegnung zwischen den Vegas Golden Knights und Minnesota Wild steht es 1:1. Das Team mit Kevin Fiala verlor die zweite Partie auswärts 1:3. Für Minnesota folgen nun zwei Heimspiele.

Raue Sitten im NHL-Playoff: Minnesota linker Flügel Kevin Fiala wird an die Glasscheibe gedrängt. Bild: David Becker / AP

Minnesota, das die erste Begegnung auswärts mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, ging in der T-Mobile Arena im Mitteldrittel durch Matt Dumba wieder in Führung. Der Ausgleich der Golden Knights fiel aber schon acht Sekunden später.

Zu oft scheiterte Minnesota am gegnerischen Goalie Marc-André Fleury, der 34 Versuche der Wild parierte.

Auch Kevin Fiala, der erfolgreichste Schweizer Skorer in der Regular Season, reüssierte im Achtelfinal zweimal aus aussichtsreicher Position nicht. Der 24-jährige Zuzwiler stand in Spiel zwei während gut 17 Minuten auf dem Eis und handelte sich eine Minus-1-Bilanz ein.

Nun folgen in der Best-of-seven-Serie zwei Heimspiele für Minnesota, das seine Partien in St. Paul austrägt. Während des Playoffs ist in der NHL im beschränkten Umfang wieder Publikum zugelassen. Die beiden ersten Partien zwischen Vegas und Minnesota fanden vor jeweils gut 8500 Zuschauern statt.

Fiala ist einer von sieben Schweizern, die derzeit in der NHL im Playoff-Einsatz stehen.